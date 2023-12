El carril bici d’Aigüesverds a Cambrils costarà 4,3 MEUR i inclourà vorera

Cada vegada queda menys perquè els municipis de Reus i Cambrils estiguin enllaçats a través d’un carril bici. Operaris i maquinària fa mesos que treballen per connectar la rotonda de la T-11 i Aigüesverds i, el 2024, començaran els treballs corresponents a la vinculació entre la urbanització i el municipi costaner. Amb tot, el projecte ja està enllestit: els treballs del tercer tram de la via per a ciclistes i vianants tindran una duració prevista de 20 mesos, el pressupost estimat s’enfila als 4,3 milions d’euros i hi haurà segments per a transeünts a peu.

El vial tindrà una llargada d’uns 4,4 quilòmetres i discorrerà en paral·lel a la carretera TV-3141, atès que és «la connexió més directa entre els municipis de Reus i Cambrils», per al Govern. Sempre que es pugui, hi haurà dos carrils d’1,5 metres per al pas dels ciclistes i un d’addicional, també d’1,5 metres, per a vianants.

En les zones on l’orografia no permeti aquesta disposició, s’habilitarà una secció de 3 metres compartida per a ciclistes i vianants. Un sistema de contenció de vehicles separarà aquest carril del trànsit motoritzat. Així mateix, es projecten passarel·les per salvar encreuaments com el de l’AP-7, amb una amplitud de 3,5 metres. Per elles, podran circular tant vianants com ciclistes. En algun tram, també està previst desplaçar la carretera de Misericòrdia o definir murs per a la contenció del talús de terres.

El projecte s’executarà en quatre grans blocs. El primer correspon al desplaçament del tram de carretera de la TV-3141. La segona fase se centrarà en l’execució dels murs i les estructures. El tercer tindrà com a objectiu treballar en les parts del carril bici que van annexes a la carretera i el quart, aquelles que estan separades de la calçada. És probable que, durant el transcurs de les obres, s’hagi de tallar algun carril de la circulació, que es reguli el trànsit amb semàfors i que es prohibeixin els avançaments en certs sectors.

Pel que fa al pressupost, es calcula que l’import total ascendirà als 4,3 milions d’euros, tenint en compte l’obra civil del carril bici, el desplaçament de la carretera, la senyalització corresponent, els impostos, les expropiacions i els beneficis industrials.

La Generalitat ja ha tret a licitació els contractes de serveis corresponents a la direcció de les obres i a les assistències tècniques ambiental, de coordinació de seguretat i salut i de control de qualitat per a l’execució del projecte, que compta amb llum verda de Territori des del juliol. L’acord entrarà en vigor a partir de la data de formalització de l’acta de replanteig dels treballs, «que es preveu que es pugui produir uns sis mesos després de la publicació de la present licitació».