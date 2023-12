Un professor d’Oxford amb accent de Reus

Hi va haver un dia que uns estudiants de l’assignatura de Llengua espanyola i traducció a la Universitat d’Oxford (Regne Unit) es van trobar escrit a la pissarra el terme Menjar blanc. Qui l’havia escrit era el seu professor, el reusenc Ángel Huete-García, que des de fa un any i mig és docent en aquesta prestigiosa universitat britànica. «Els alumnes d’Oxford tenen un nivell molt alt, moltes ganes d’aprendre i molta curiositat. Així que, un dia que em van demanar que els expliqués alguna cosa sobre la meva ciutat, els vaig parlar del menjar blanc», explica l’Ángel.

Aquesta història és només una anècdota en la brillant trajectòria professional d’aquest reusenc nascut ara fa trenta anys, que de petit era un apassionat de la literatura i el teatre i de gran va decidir estudiar Llengua i literatura hispàniques a la URV. «Cap a la meitat del grau vaig descobrir altres disciplines, com la Lingüística aplicada o la Lexicografia, i em van fascinar fins al punt de decidir que m’hi volia dedicar professionalment».

Quan va acabar aquests primers estudis, l’Ángel va cursar un màster d’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera a Tarragona, compaginant aquests estudis amb una plaça al Servei lingüístic de la URV. En acabar el màster, va continuar amb el doctorat, perquè tenia una idea molt clara del que perseguia: «No em veia només ensenyant, ni tampoc fent només recerca. El meu ideal era ensenyar i fer recerca, i aprofitar la recerca per ensenyar. Un equilibri que no és gens fàcil», admet.

Un mes després d’acabar el doctorat, la seva vida faria un gir radical en presentar-se una oportunitat que mai havia considerat: fer de professor a la Universitat d’Oxford. «Buscaven un perfil molt similar al meu, amb la meva formació, i que tingués experiència, cosa que jo havia adquirit treballant al Servei lingüístic», explica. Després de superar un bon nombre de proves d’alta exigència, i deixar enrere els més de 400 candidats que competien per aquesta mateixa plaça, l’Ángel es va convertir en professor de la universitat britànica.

«A Oxford els alumnes són excel·lents perquè també han de superar diverses proves abans de ser admesos. Després, les classes són molt properes, gairebé personalitzades. Els professors tenen un control gairebé absolut de la fase d’aprenentatge de cada alumne i, per tant, surten molt ben preparats. A més, cada estudiant té un tutor o una tutora assignat que els fan gairebé de padrins». Fer de professor en aquestes condicions, admet l’Ángel, «és òbviament molt exigent, però també molt satisfactori».

L’Ángel també col·labora amb un projecte d’investigació d’una empresa danesa especialitzada en alta tecnologia lingüística. I, totes dues feines, les compagina amb l’altre dels seus grans interessos: la investigació en el camp de la Lexicografia (la disciplina que s’encarrega de l’elaboració dels diccionaris i altres eines lingüístiques que els usuaris consulten per resoldre problemes relacionats amb la llengua).

Ara tot just acaba de publicar el seu primer llibre, Introducción a la teoría de las Funciones Lexicográficas (Arco Libros, 2023). Es tracta del primer monogràfic escrit en llengua espanyola que ofereix una introducció a aquesta teoria revolucionària que sosté que, contràriament al pensament tradicional, són les eines lexicogràfiques les que s’han d’adaptar als usuaris, tenint presents les noves necessitats sorgides en la societat contemporània. L’Ángel presentarà el seu llibre el 27 de desembre a les 18 h a la Biblioteca Pere Anguera de Reus.