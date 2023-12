L’Ajuntament de Reus preveu la venda de la finca de Pich Aguilera durant l’exercici 2024

L’Ajuntament de Reus contempla vendre la finca de l’antiga fàbrica Pich Aguilera durant el 2024. En el pressupost aprovat inicialment per al següent exercici, el consistori va incloure, en la seva previsió d’ingressos, l’alienació de patrimoni per un valor total de 7,2 milions d’euros. En concret, el còmput resulta de dues operacions. La primera correspon al sector H12, on s’anuncià que l’empresa P3 Logistic Parks, especialitzada en l’adquisició, la gestió i la promoció de magatzems, havia comprat un terreny de 175.000 metres quadrats per construir-hi una nau logística, amb magatzem i oficines, de 111.250 m2, equivalent a quinze camps de futbol. A més, es computa, per 4 milions d’euros, la venda de la finca de l’avinguda del President Companys.

Reus Serveis Municipals (RSM) va acordar retornar a l’Ajuntament, soci únic de la societat, l’immoble en el marc d’una operació de reducció del seu capital social. D’aquesta manera, es va tancar un cercle que es començà a dibuixar el 2006, quan el consistori adquirí l’immoble a la societat Hospital de Sant Joan de Reus, SAM, per aportar-lo al grup d’empreses Innova i, d’aquesta manera, presentar-lo com a garantia per a obtenir el finançament necessari per a construir el nou Hospital Universitari Sant Joan.

El gerent d’RSM va proposar, a través d’un informe, tornar al consistori la finca, atès que ja havia amortitzat la hipoteca que hi pesava com a garantia d’un préstec formalitzat el 2010 amb diverses entitats bancàries per poder executar les obres del centre hospitalari. També es va tenir en compte que la societat no tenia cap projecte previst de desenvolupar a Pich Aguilera, segons apuntaren fonts municipals el passat novembre. La positiva situació econòmica permetia a RSM, com a successora d’Innova, afrontar l’operació de reducció de capital.

L’informe econòmic financer municipal també calcula que s’ingressaran 2,3 milions d’euros en concepte de transferències de capital, corresponents a subvencions vinculades amb projectes com l’entorn residencial de rehabilitació programada del barri Fortuny, el RENATUReus o l’Escola d’Oficis. El total d’ingressos previstos en el pressupost de l’Ajuntament per al 2024 és de 148.982.115 euros, 13,48% més que l’any anterior.