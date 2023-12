Els vehicles històrics podrien mantenir les bonificacions a Reus

L’aprovació inicial dels pressupostos per a l’exercici del 2024 va rebre tres al·legacions. Una d’aquestes és una autoesmena de l’equip de govern, que planteja mantenir les bonificacions dels vehicles històrics, que estan exempts de pagar l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, «però es clarifica què s’entén per cotxe històric que, bàsicament, és que tingui una antiguitat superior a 30 anys», precisen fonts municipals, que també detallen que es tracta d’una «esmena tècnica» fruit de «parlar amb responsables d’associacions de vehicles històrics».

El president del Grup d’Aficionats als Vehicles d’Època (GAVE), Joan Abril, comenta que múltiples entitats van proposar que un automòbil es considerés clàssic a partir dels 30 anys, en comptes dels 25 com en l’actualitat. Així mateix, assenyala que el beneficiari de la bonificació hauria d’acreditar que, a més de l’històric, disposa d’un utilitari per al seu dia a dia. «Els cotxes històrics no circulen, són de col·lecció, només roden en dies comptats, per a exposicions i sortides, i no és gaire lògic que hagin de pagar impostos com un cotxe normal», assevera Abril.

Un informe d’intervenció calcula que la modificació de l’ordenança fiscal «suposaria una reducció de la recaptació prevista d’uns 75.000 euros», però recomana estimar l’al·legació presentada pel govern —que originalment plantejava restringir aquestes bonificacions— en considerar que «la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat corresponent a l’any 2022 serà superior en, com a mínim, la quantia indicada».

Es proposa desestimar les al·legacions de Junts i la FAVR

D’altra banda, l’informe proposa desestimar les al·legacions de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) i del grup municipal de Junts per Reus. L’entitat veïnal suggerí adequar a la baixa els ingressos corresponents a l’increment d’impostos «per tal que siguin aplicats en els quatre exercicis del mandat». El document apunta que el pressupost «és un instrument de previsió dels ingressos, però, en cap cas, suposa la seva fixació o establiment». Junts defensava que l’augment dels ingressos no respon a les necessitats de finançament, que no estava detallada la brigada d’intervenció ràpida i «la manca de recorregut fiscal per a exercicis futurs en determinats tributs». L’informe recorda que el pressupost només contempla dotacions econòmiques i que els ingressos no provenen exclusivament dels impostos.