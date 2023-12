Allau d’al·legacions a Reus contra les noves ordenances fiscals: un total de 58

Els expedients de modificació de les ordenances fiscals aprovats inicialment per a l’exercici del 2024 han rebut un total de 58 al·legacions. L’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i les taxes de recollida d’escombraries, de terrasses i de guals han estat els tributs que més oposició han trobat, així com la decisió de suprimir la bonificació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles històrics.

El govern desestimarà la majoria de les esmenes, però ha acceptat atendre la petició per mantenir l’exempció del pagament de l’impost de circulació dels automòbils considerats clàssics, tal com avançà Diari Més en l’edició del 19 de desembre. El regidor en cap de l’àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, Manel Muñoz, va explicar ahir que el col·lectiu de cotxes històrics «ens va fer veure que era possible distingir entre un vehicle vell i un clàssic».

En concret, es mantindrà la bonificació per als mitjans de transport que tinguin una antiguitat mínima de 30 anys, sempre que el seu titular disposi d’un altre vehicle amb què circuli habitualment. «Introduïm elements per distingir les persones que tenen i fan ús d’un vehicle vell d’aquelles que tenen i col·leccionen, sense fer-ne ús, un vehicle clàssic», va detallar. En paral·lel, l’edil va presentar una autoesmena al pressupost «quan vam començar a veure que atendríem la petició», ja que la modificació desquadraria la previsió d’ingressos.

Alguns col·lectius sol·licitaren que l’increment dels impostos es repartís entre els anys que conformen el mandat. Muñoz va subratllar que aquesta proposta era «impossible d’atendre» perquè «no podem compremetre’ns ara en qüestions fiscals de l’exercici 2025, 2026 o 2027 perquè no sabem quin context tindrem». Així mateix, va expressar que «hem vingut a transformar la ciutat des del primer dia» i que «no volem ajornar fins a l’any vinent el que tenim previst fer».

El sector de la restauració i l’hostaleria va ser un dels més vocals en expressar el seu rebuig a les noves ordenances fiscals, al·legant que ja va sofrir molt durant la pandèmia i que serà especialment castigat amb la pujada de taxes com la de terrasses. En aquest escenari, l’edil d’Hisenda apuntà que la ciutadania s’està fixant en el percentatge de la pujada (40% en el cas de l’ús de la via pública), però que, en termes absoluts, l’impacte no serà tan gran.

Així mateix, assenyalà que s’estan estudiant «fórmules d’encaix», com podria ser treballar perquè hi hagi una reinversió dels majors ingressos en el sector. «Com passa també amb els promotors i constructors, si la ciutat es beneficia d’aquest sistema fiscal, si iniciem un procés de transformació i Reus guanya, ells guanyaran també», va concloure. Addicionalment, Muñoz va recordar que la pujada de la taxa de la brossa respon a una «necessitat legal» per evitar que el servei sigui deficitari i lamentà que algunes al·legacions «tenen caràcter polític d’oposició generalitzada a la política fiscal».