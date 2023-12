El projecte d’ampliació del CEE Alba de Reus, llest a inicis del 2024

La Diputació de Tarragona continua treballant en el projecte executiu d’ampliació del Centre d’Educació Especial (CEE) Alba. Fonts de l’ens supramunicipal apunten que el document «s’està redactant» i que es preveu que estigui enllestit durant el primer trimestre del 2024. El següent pas serà aconseguir l’aprovació per part de l’organisme competent i, aleshores, podran sortir les obres a contractació pública.

Va ser el passat mes de març quan la Diputació presentà l’avantprojecte sobre el futur del centre educatiu. En concret, es pretén ampliar les dependències amb la construcció d’un edifici annex a l’actual, amb una superfície total de 881,15 metres quadrats, repartits en una planta semisoterrani i una planta baixa. L’objectiu és disposar de més i millors espais que permetin adaptar-se a les necessitats i els serveis que requereixin els alumnes. El calendari dibuixat en aquell moment apuntava que els treballs estarien acabats a finals del 2026.

Està previst que la nova nau inclogui una sala polivalent, on es podran fer activitats com gimnàstica o exercicis de psicomotricitat. Al mateix temps, actuarà com a pati cobert o interior en cas de pluja o mal temps. En l’espai annex també es trobaran una aula verda, sales de reunions per a les famílies i el professorat, despatxos per a tutories individualitzades i d’administració i direcció, entre altres serveis. En total, estan plantejades sis aules. A més, es vol instal·lar plaques solars fotovoltaiques, aïllaments tèrmics i una xarxa de calor alimentada amb una caldera de biomassa.

L’ampliació de les instal·lacions permetrà, de retruc, disposar de més espai a l’edifici actual, que s’adaptarà a diferents usos. Per exemple, el menjador podrà ser més gran i no caldrà fer-hi torns, i l’espai d’infermeria podrà ser independent en comptes de compartit amb fisioteràpia.