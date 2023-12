El govern de Reus planteja redefinir l’estructura del personal directiu amb menys gerents

L’Ajuntament de Reus es planteja reformular la seva estructura directiva. El dibuix actualitzat apunta a la creació d’una nova figura, el director general municipal, i a l’eliminació de dues gerències d’àmbit, la d’Organització i Serveis Interns i la de Serveis Econòmics.

La possibilitat sorgeix en considerar que «els àmbits territorials de les diverses gerències estan definides prenent en consideració l’estructura política existent en l’anterior mandat, circumstància susceptible de generar certs desajustos» i que «els reptes organitzatius corresponents a un nou projecte polític fan necessària una reformulació de l’estructura directiva existent», així com de la voluntat d’assolir una major eficiència, tenint en compte un informe d’intervenció municipal.

L’actual organigrama, vigent des del 2019, consistia en una Gerència de Serveis Generals i quatre gerències-coordinacions —de Serveis Territorials, Organització i Serveis Interns, Serveis Econòmics i Serveis a la Persona—, si bé la plaça dels Serveis Econòmics no estava ocupada. El nou dibuix, que entraria en vigor l’1 de febrer, configura una Direcció General Municipal, que gaudiria del suport en les seves tasques per part d’una Gerència de Serveis Generals, personificada en Josep Solé.

A més, es mantindrien les Gerències-Coordinació en els àmbits de Serveis a la Persona i Serveis Territorials, respectivament. D’altra banda, s’estudia la possibilitat d’amortitzar els llocs de treball directiu corresponents a la Gerència-Coordinació d’Organització i Serveis Interns i a la Gerència-Coordinació de Serveis Econòmics, les funcions de les quals, majoritàriament, assumiria la Gerència de Serveis Generals.

En conseqüència, es proposa cessar, amb efectes l’1 de febrer, Jordi Medrano, que ocupa el lloc de gerent-coordinador d’Organització i Serveis Interns des del 2020, per «raons organitzatives i d’amortització del lloc de treball». El director general municipal seria el responsable màxim de l’administració executiva i estaria sota la dependència jeràrquica única de l’alcaldessa, així com, funcionalment, dels tinents d’Alcaldia i els regidors delegats. Les seves funcions inclourien dirigir, coordinar i impulsar l’actuació de l’administració i del personal directiu i l’execució dels acords adoptats pels òrgans de govern.

També exerciria les tasques de representació i negociació que se li encomanin, organització i distribució dels recursos humans, tecnològics i financers per complir amb els objectius fixats, coordinació dels projectes transversals i de les gerències de les empreses municipals i els organismes autònoms, i seguiment de les polítiques d’Innovació, de Cultura i de Política Lingüística. En cas d’aprovació de la reorganització, s’iniciarien els tràmits per convocar un procés de selecció per cobrir aquest lloc de comandament al més aviat possible.