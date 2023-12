El Centre de Lectura de Reus cataloga més de 1.700 documents del seu arxiu

l Centre de Lectura gairebé ha acabat la primera fase del projecte de catalogació i digitalització del seu arxiu històric. Centrada en el període comprès entre l’any de la seva fundació, el 1859, i el 1900, són 1.751 els documents que ja s’han pogut inventariar i publicar al portal https://arxiu.centredelectura.cat. «Hem pogut recuperar documents que tenen molt valor», expressa la cap de la biblioteca de l’entitat, Montserrat de Anciola.

De Anciola comenta que hi ha hagut molta feina darrere del nombre d’entrades registrat fins ara. Per exemple, comenta que una carta pot estar composta per tres fulls i que s’han de digitalitzar els tres. En altres casos, s’havia de dur a terme una investigació per determinar la data atribuïda als arxius, atès que no estaven datats, procés que ha permès trobar l’original d’una obra inèdita de Ramon Folch i Camarasa. «Aquesta primera fase ens ha donat diverses alegries i esperem que, en el futur, puguem anar recuperant altres joietes», expressa. Tot plegat, s’ha completat en uns sis mesos, tot compaginant el projecte amb l’activitat habitual de la biblioteca i amb la catalogació i el manteniment d’altres col·leccions que conserva l’ateneu.

L’objectiu del Centre de Lectura és desenvolupar la segona fase de la iniciativa durant el 2024, que abastarà entre el 1900 i el 1936. «Del 1936 al 1939, preveiem que no hi hagi molta documentació, és el període de la Guerra Civil, però, si surten, també els analitzarem», explica la cap de la biblioteca. La idea és anar inventariant l’arxiu històric. «Hem d’arribar a avui dia», assevera de Anciola, qui apunta que, «com més cap aquí vinguem, més volum d’informació hi haurà». «Abans fer una carta era molt més lent, la tramesa també ho era, i menys volum tenia el Centre de Lectura», detalla. Per aquest motiu, a partir de la tercera fase, els períodes d’anys a tractar s’escurçaran pel possible increment de l’activitat documentada.

En l’última setmana, diverses són les entrades de l’arxiu digitalitzat que sumen una desena o més de visites. Alguna, supera el centenar. «Es va consultant i això ens enorgulleix, perquè aleshores t’adones que la feina que estàs fent té el seu públic», conclou Montserrat de Anciola.