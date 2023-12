Reuneixen més d'un centenar de tions d'arreu de Catalunya per recaptar fons per la Marató de 3Cat

Més d'un centenar de tions d'arreu de Catalunya s'han reunit aquest diumenge a Reus, coincidint amb La Marató de 3Cat. És la dotzena ocasió en què l'escola la Vitxeta organitza aquesta trobada de tions de totes mides i formes, un acte que preveu recaptar un miler d'euros per a la investigació de la salut sexual i reproductiva. Més enllà de la recaptació econòmica, el centre posa el focus en l'educació sexual amb xerrades dirigides al cicle superior durant el curs. «A part de proporcionar les eines, el que es vol és que la societat sigui més respectuosa amb una educació afectivosexual adequada», ha afirmat la directora del col·legi, Maria Horra. L'exposició de tions es complementa amb espectacles de màgia, tallers i una cagada de tió.

El gimnàs de l'escola de la Vitxeta de Reus s'ha tornat a omplir aquest diumenge de tions grans i minúsculs, joves i vells, originals i tradicionals en el marc de la 12a Trobada de Tions. L'activitat, que combina l'esperit nadalenc amb la solidaritat en el marc de la Marató de 3Cat, està obert a tots els públics. De fet, una de les particularitats d'aquesta iniciativa és que any rere any aplega més d'un centenar de tions d'arreu del país i de més enllà, tot i que la majoria provenen del Camp de Tarragona. Enguany, per exemple, s'han exposat tions del Pirineu, d'Alacant i fins i tot, d'Alemanya. Com a curiositat, en aquesta ocasió el centre ha rebut una família sencera de tions provinents de Riudoms, que s'han exposat conjuntament.

Durant tot el dia, les famílies poden inscriure els seus tions per participar en la mostra, tot omplint un formulari on es recullen les dades bàsiques de cada tronc, com són el nom, la procedència, l'edat o què li agrada menjar. Un cop complimentat, els tions són exposats amb la resta de companys. Per arrodonir la jornada, des del centre s'han organitzat altres activitats, com tallers nadalencs, espectacles de màgia o una cagada de tió.

Amb la voluntat de recaptar fons per a La Marató, un any més s'ha ofert un servei de bar i una vidriola en forma de tió on els assistents poden fer les seves aportacions. Segons la Maria del Mar Andreu, membre de la comissió de festes de l'escola la Vitxeta, l'aspiració és assolir el miler d'euros que habitualment recullen amb motiu d'aquesta causa.

Un focus posat en l'educació sexoafectiva

El programa solidari està dedicat enguany a la salut sexual i reproductiva, un tema del qual des del centre educatiu fa temps que organitzen activitats enfocades tant a l'alumnat de cicle superior com a les seves famílies. La directora de l'escola de la Vitxeta de Reus, Maria Horra, ha apuntat a l'ACN que la missió de les xerrades és apostar pel benestar emocional. Així, es tracta l'educació sexual especialment des del vessant de les identitats i el trencament d'estereotips i mites. «El que es vol és que la societat sigui més respectuosa, que és un dels principals objectius. Que tothom decideixi el que vulgui i que ho pugui fer sense prejudicis i amb eines d'educació afectivosexual adequades», ha asseverat.

En un moment en què l'accés dels menors d'edat als telèfons mòbil es troba en ple debat, des de l'escola la Vitxeta també insisteixen en la importància de tallers que tractin sobre la ciberseguretat. «El que es fa és una conscienciació a les famílies sobre quina facilitat tenen els infants per tenir dispositius mòbils i l'accés que dona», ha apuntat Horra.

La demarcació tarragonina es bolca en La Marató

Més enllà d'aquesta trobada de tions, al conjunt de la demarcació tarragonina també s'han organitzat centenars d'iniciatives amb el denominador comú de participar activament en La Marató de 3Cat. Així, s'han preparat actes culturals, però també esportius, musicals o gastronòmics, entre altres. Alguns, com els concerts de les tres escoles i conservatoris de música de la Diputació de Tarragona a Reus, Tortosa i Tarragona, allargaran la solidaritat fins aquest dilluns, quan celebraran actuacions per recaptar fons per aquesta causa.