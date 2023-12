Macrobatuda policial en una discoteca de Reus amb dos detinguts i 11 denunciats per armes i drogues

Macrobatuda policial durant la matinada de dissabte en una cèntrica discoteca de Reus. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Reus i Policia Nacional van realitzar un operatiu al club La Chismosa amb un balanç de 95 persones identificades, dos detinguts per infringir la Llei d'estrangeria i 11 denunciats: tres per possessió d'armes blanques i vuit per drogues.

La batuda es va produir entre la 01.30 i les 05.00 hores de dissabte en aquesta discoteca d'ambient llatí, situada al número 44 del carrer de l'Amargura. La Guàrdia Urbana i Inspecció de Treball van aixecar també diverses actes per infraccions al local d'oci nocturn, que ja va ser clausurat l'estiu del 2022 per incomplir les condicions de seguretat i eludir controls periòdics.

La discoteca va ser clausurada temporalment el juny del 2022 per diverses «faltes greus» com manca de senyalització i de llums d'emergència, i per la poca col·laboració d'uns propietaris que van anar eludint les revisions periòdiques. La discoteca ja va ser escenari d'un operatiu antidroga de Mossos, Guàrdia Urbana i policia espanyola el desembre de 2019 i es va enfrontar a una multa d'entre 1.500 a 5.000 euros.