L’escriptor Jordi Romeu guanya el III Premi de Narrativa Ciutat de Reus 'Diré el que em fuig'

L'obra guanyadora al III Premi de Narrativa Ciutat de Reus Diré el que em fuig, revelada ahir al vespre, va ser L’últim transhumant, de Jordi Romeu Carol. La novel·la tracta sobre el final d’una activitat tradicional que s’extingeix i els canvis profunds que ha sofert la vida a pagès en les darreres dècades del segle XX i primeres del XXI. L’autor, Jordi Romeu Carol, nascut a Sant Pere de Riudebitlles el 1978, té diverses obres publicades, entre elles novel·la, relat breu i recerca històrica.

Jordi Romeu Carol és caporal del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, que ha dedicat els últims anys a la creació literària. Fins al moment ha publicat quatre novel·les, un llibres de contes per a adults, ha participat en un recull de relats dedicats al Pirineu amb altres autors i ha editat un llibre sobre història local del seu poble natal.

Es donà a conèixer amb la novel·la Petonets pels puestus o a la recerca de l’amor sincer publicada per Cossetània Edicions i amb la qual va guanyar el XXII Premi de narrativa Vila de l’Ametlla de mar. E

El 2022 va participar en el llibre Els camins escrits del Pirineu (Editorial Salòria, 2022) on diferents autors aporten les respectives mirades al paisatge mentre els seus protagonistes recorren els senders del territori pirinenc. També el 2022 va editar, per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, el llibre Ventanes de vida, un recull d’història de Sant Pere de Riudebitlles on recollia els articles publicats al programa de Festa Major de la població des de l’any 1989.

El jurat que ha determinat el premi està format per Daniel Recasens, Regidor de Cultura i Política Lingüística de l’Ajuntament de Reus, que ha actuat com a president, i pels vocals Mariona Barrera, correctora i professora associada de la facultat de Traducció i Interpretació de la UPF; Jordi Cornudella, poeta i curador del llegat de Gabriel Ferrater; Marina Porras, crítica literària; Jesús Argentó, editor de Stroligut, revista digital de literatura catalana i en català i Cristina Garreta, Directora de les Biblioteques Municipals de Reus, que n’ha estat la secretària.

D’un total de 57 originals presentats d’autors predominantment del gènere masculí i procedents de diversos llocs de Catalunya, el jurat ha escollit L’últim transhumant perquè ha valorat la facilitat per a mantenir la tensió de l’acció del relat al llarg de les seves 246 pàgines.