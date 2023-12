El Ple de l’Ajuntament de Reus aprova el Pla d’Acció Municipal 2023-2027

El ple de l’Ajuntament de Reus a aprovat aquest divendres, 15 de desembre el Pla d’Acció Municipal 2023-2027, el document estratègic que defineix l’acció del govern pel mandat a partir de les aportacions del cos polític i tècnic de l’Ajuntament de Reus i el seus ens dependents, així com de la ciutadania a partir del procés participatiu obert.

El document recull unes 400 accions i s’estructura en els mateixos tres eixos que l’Acord de Govern:

Escolta activa: les persones al centre: Posar les persones al centre de les decisions polítiques significa obrir espais permanents de participació que consolidin l’escolta activa i la reflexió informada sobre tot allò que ens afecta. Significa també atendre la diversitat i la complexitat de la realitat ciutadana, on les necessitats i les expectatives de les persones són múltiples i canviants al llarg dels cicles de vida: el dret a la salut, l’habitatge o l’educació, l’acompanyament en processos de canvi professional, d’emancipació juvenil o de criança, sense oblidar el suport en moments de crisi o vulnerabilitat. Els serveis públics ha d’intervenir en aquesta realitat amb respostes formulades des de l’ètica i la transparència, eixamplant l’horitzó de drets en àmbits com la cultura, la salut o l’accés a la tecnologia, orientant les decisions a l’eliminació de desigualtats i la generació d’oportunitats des de plantejaments de justícia i equitat.

Els àmbits definits en aquest eix són:

Infants, joves i persones grans

Ciutat educadora

Els drets socials de les persones

Accés a l’habitatge

Activitat cultural i patrimoni

Igualtat i diversitat

Viure amb salut

Foment de l’esport

Vida a la comunitat

Ciutat segura

Administració amigable

Qualitat dels serveis públics

Transparència, participació i ètica pública

Ciència, innovació i creixement econòmic: Posicionar la ciutat en un context econòmic canviant, marcat per la internacionalització dels mercats, l’evolució dels hàbits de consum i els canvis tecnològics, passa per potenciar i dinamitzar l’activitat dels sectors econòmics estratègics, com l’agroalimentari o el sector de les TIC, i obrir nous espais d’oportunitat que permetin consolidar projectes empresarials i ocupació de qualitat. La gestió del coneixement, la innovació, la recerca, i la capacitació professional per fer emergir el talent i vincular-lo al territori són fonamentals per fer-ho possible, com ho és la complicitat i el treball conjunt entre el sector privat, les administracions i les institucions que comparteixen una mateixa aspiració en relació; al futur d’una regió amb arguments suficients per ocupar un espai de referència al mapa.

Els àmbits definits en aquest eix són:

Sectors estratègics i comerç de proximitat

Emprenedoria, empresa i ocupació

Coneixement i Innovació

Projecte de la ciutat al món

Ciutat verda i sostenible: L’impacte de la crisi climàtica és ja evident a les ciutats, on l’augment de les temperatures i el risc de fenòmens extrems exigeixen respostes clares de les administracions. Respostes que garanteixin els estàndards de progrés i benestar per a les generacions actuals i les futures, que preserven el patrimoni natural i la biodiversitat i acompanyin un procés de renaturalització que permeti guanyar qualitat de vida: millorant la connexió i l’accés als espais naturals, integrant hàbits saludables, millorant la qualitat de l’aire que es respira, amb una oferta de mobilitat urbana sostenible que connecti amb el territori, i fent de l’espai públic un entorn de qualitat, accessible i segur, que integri totes les mirades i posi en valor el ric patrimoni col·lectiu material i immaterial. Una ciutat compromesa amb la ciutadania pròpia i compromesa amb el futur del planeta des de l’adhesió als objectius de l’Agenda 2030.

Els àmbits definits en aquest eix són:

Medi Ambient, recursos naturals i animals de compañía

Espai públic i cohesió urbanística

Mobilitat sostenible

Participació ciutadana

Pla d’Acció Municipal s’ha elaborat amb el propòsit de planificar l’acció de govern al llarg del mandat 2023-2027 de manera transversal, definint i ordenant els objectius que es volen impulsar i les accions que es duran a terme per aconseguirlos, i amb la voluntat que pugui esdevenir una eina de caràcter informatiu i divulgatiu de l’acció de govern a la ciutadania.

Així, el PAM inclou accions proposades directament per la ciutadania. El procés de participació es va iniciar amb l’audiència pública en la que el Govern de Reus va presentar les accions del pla recollides a partir de les aportacions del cos tècnic i polític de l’Ajuntament. Posteriorment es van celebrar tres tallers de participació, un per cada eix amb el que s’estructurarà el document de planificació. I finalment la fase de votació, que va compta amb la participació de 197 persones que van emetre un total de 528 suports.

El PAM és també un instrument de transparència i retiment de comptes, amb el qual l’Ajuntament es compromet a explicar a la ciutadania el grau d'execució del document de forma periòdica al llarg del mandat.