La I.A. i les monedes digitals, reptes que marcaran el 2024

El desenvolupament en el camp de la intel·ligència artificial (I.A.), la indústria 4.0, la ciberseguretat, les perspectives del 6G o les monedes digitals. Aquests van ser alguns dels temes protagonistes del primer Reus Technology Summit, que es va celebrar ahir a l’Auditori Antoni Gaudí de firaReus Events. De la mà de professionals de Google, IBM, T-Systems, I2Cat i Mobile World Capital, entre altres empreses i institucions, es van explorar, a través d’una desena de conferències, les tendències, tecnologies i àrees clau que marcaran el 2024.

Unes 200 persones van participar en la jornada, organitzada per Redessa i el Clúster TIC Catalunya Sud, amb la voluntat de generar un espai de referència al voltant de la divulgació tecnològica que permeti establir aliances empresarials i institucionals. Durant la benvinguda de l’acte, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va afirmar que «fem una aposta clara per captar talent que ajudi a transformar la ciutat en els pròxims anys». A més, va afegir que «les noves tecnologies han de tenir un impacte en la vida de les persones i contribuir a millorar el dia a dia».

Entre els temes en què es posà el focus, hi ha les possibilitats en el camp de la I.A. i la capacitat d’aquesta tecnologia per oferir serveis i marcar la diferència en la personalització de productes o aplicacions a mercats locals. També van destacar com la indústria 4.0 està transformant el sector de productes de gran consum, els reptes i estratègies per a les empreses en ciberseguretat, les implicacions dels metaversos, el futur del 5G i les perspectives del 6G i el seu impacte en les comunicacions i la indústria, les tendències financeres i monedes en entorns digitals.