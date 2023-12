Adjudicades les obres del nou camp de gespa artificial annex a l'Estadi Municipal de Reus

L'Ajuntament de Reus, a través de Reus Esport i Lleure, ha adjudicat per un import de 716.935,64€ (IVA inclòs) a l’empresa Fieldturf Poligrass S.A. les obres de construcció del nou camp de gespa artificial annex a l'Estadi Municipal de Reus. Les obres inclouen la construcció del camp que tindrà una superfície de 7.363,75 m2 en la que s’hi emplaçarà un terreny de joc de 102,5 m x 64,5 m.

El projecte de construcció detalla que la resta de superfície perimetral serà pavimentada amb formigó. Aquest espai serà utilitzat per atendre totes les necessitats generades pel propi espai (passos de serveis, equips, manteniment, etc…). També s’ha previst adequar les zones adjuntes al lateral i del gol nord per a l’emplaçament en el futur d’una graderia bàsica. Els projecte preveu l’adequació dels accessos, el tancament del perímetre i la instal·lació de diversos equipaments associats a la pràctica del futbol. El termini per a l’execució de les obres serà d’entre 56 i 70 dies (8-10 setmanes).

El nou camp s'instal·larà al lloc que ocupava un dels camps d’entrenament de gespa natural de l’estadi. Comptarà, a més de la instal·lació de gespa amb el tancament perimetral de la instal·lació i la instal·lació de l’enllumenat amb llums LED. L’adjudicació del contracte de l’enllumenat es portarà a terme en els propers dies.

Aquest camp es podrà utilitzar per a entrenament i per a disputar competicions oficials i completarà les instal·lacions de l’Estadi municipal amb un camp de gespa artificial de nova generació que suposarà un complement als actuals camps i una alternativa a la gespa natural pels dies de pluja i per a poder garantir-ne el seu manteniment.