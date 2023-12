El Parlament insta el Govern a pressupostar la rehabilitació de l'ICASS de Reus i accelerar les obres

El ple del Parlament ha instat el Govern a «assignar» als pressupostos del 2024 la rehabilitació de la Residència ICASS de Reus i «d'accelerar l'execució del projecte i les obres en els terminis més breus possibles». En aquest sentit, el text també demana que es «garanteixi la reubicació» de les treballadores en altres centres del voltant i «d'acordar» amb l'Ajuntament de Reus «el futur» de la residència.

En una moció presentada per ECP, la cambra catalana també ha de-manat «dignificar amb urgència» les condicions del personal de les residències i els centres de dia amb l'objectiu de «superar la bretxa salarial i fer possible la professionalització del sector». Per altra banda, el text també demana que el Govern presenti una «programació territorial» sobre les inversions en equipaments i places públiques, a més «d'impulsar» una taula sobre l'envelliment a Catalunya amb la participació de «tots els agents implicats».