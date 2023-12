Constitueixen el Consell Municipal d’Infants de Reus

El Consell Municipal d’Infants de Reus s'ha constituït aquest dimecres 13 de desembre. El Consell Municipal d’Infants de Reus és un òrgan estable de participació ciutadana, que actua com a eina per a canalitzar el dret dels infants a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar les seves p ropostes als òrgans de govern municipals competents, per tal de contribuir a millorar la seva ciutat. A més, enguany estrena reglament aprovat en data 17 de juliol del 2023, amb la mateixa estructura formal que qualsevol òrgan de participació municipal.

El Consell s’organitza a través de dues comissions de treball, una integrada pels representants dels infants escolaritzats a 5è de les escoles participants al programa Infants Ciutadans del Pla Educatiu d’Entorn, i l’altra pels representants de 6è de primària escollits el curs anterior.

Cada comissió de treball es centra en una temàtica que treballa amb més profunditat per tal de poder elevar algunes propostes de millora des del punt de vista dels infants. Cada comissió es reunirà aproximadament unes tres sessions durant el curs 23-24:

La comissió dels representants de 5è (escollits democràticament durant el 1r trimestres del curs) treballarà a partir de les propostes recollides en els seus respectius centres educatius, a través de la dinamització tècnica del programa Infants Ciutadans, que enguany es fixa en la Mobilitat Saludable, Sostenible i Segura, de la mà de les regidories d’Educació amb la col·laboració de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència.

La comissió dels representants de 6è farà el seguiment de les propostes realitzades al govern a l’Audiència pública de l’abril de 2023 sobre com donar visibilitat a les referents femenines i contribuirà al disseny de l’Acte de celebració dels 25 anys del Consell Municipal d’Infants, així com altres temes que siguin del seu interès.

Infants Ciutadans és un programa de participació infantil adreçat al cicle superior d’Educació Primària, que té com a objectiu promoure la participació activa dels nens i les nenes en la construcció, el desenvolupament i la millora de la ciutat, partint sempre dels principis que sustenten els drets dels infants i en el marc de Ciutat educadora.

En l’acte de celebració del 25è aniversari es reuniran els actuals participants al programa Infants ciutadans així com persones que van ser consellers i conselleres durant algun dels 25 anys d’existència del Consell, i totes les persones que han participat en el programa per celebrar la importància de la participació infantil per a la ciutat de Reus.