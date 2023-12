La licitació per construir l’estació de Reus-Bellissens rep onze ofertes

El termini de presentació d’ofertes per a executar el projecte constructiu de l’estació de Reus-Bellissens, així com del Pas Ciutat, va arribar ahir al seu final. El concurs públic convocat per l’empresa estatal Adif, que ja està en fase d’avaluació, ha generat un gran interès: ha rebut un total d’onze ofertes, segons ha pogut saber Diari Més.

Fonts d’Adif precisen que quatre empreses s’han presentat a la licitació de manera individual, mentre que les set ofertes restants corresponen a unions temporals. Per tant, en total, són vint les empreses que s’han inscrit en la subhasta, sigui a través d’una via o d’una altra.

El pressupost base de licitació és de gairebé 11,5 milions d’euros (en concret, 11.455.743,79 euros, IVA inclòs) i l’adjudicatària tindrà un màxim de vint mesos per a completar les obres descrites en el projecte. L’objectiu és que entri en funcionament el 2025. Està previst que l’obertura dels sobres amb les ofertes econòmiques es dugui a terme el 25 de gener.

Tal com especifica la documentació, la nova estació, que es vertebrarà en mòduls, comptarà amb un vestíbul i un espai per a màquines autovenda, així com zones d’espera. Les dues andanes laterals tindran uns 220 metres de longitud i uns 5 metres d’amplada, i estaran cobertes per marquesines.

Per unir-les, es construirà un pas inferior accessible, dotat d’ascensors i escales fixes. El projecte també preveu la urbanització de l’entorn, amb la creació d’una plaça que combini els accessos a l’estació i que integri zones de parada dels vehicles. S’habilitaran places de Kiss & Ride, pensades per a recollir o deixar passatgers i continuar la marxa.

Minimitzar les molèsties

D’altra banda, la companyia adjudicatària haurà d’executar el projecte del pas inferior urbà, conegut popularment com a Pas Ciutat, atès que s’ha considerat que «les obres d’ambdós projectes conviuen en l’espai físic i en el temps» i que, en executar-se simultàniament, «es minimitzarien les molèsties al viatger i el ciutadà». El túnel permetrà connectar el Campus Bellissens de la URV, el Tecnoparc i l’Hospital Sant Joan amb l’estació d’autobusos i els barris del sud.