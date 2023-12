Dos projectes arquitectònics reusencs premiats a la XIII Biennal Alejandro de la Sota

Dos projectes arquitectònics de l’Ajuntament de Reus han estat premiats en la XIII Biennal Alejandro de la Sota Mostra d’Arquitectura de Tarragona, que organitza la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: es tracta de la restauració del Mas Totosaus, orbra premiada ex aequo en la categoria de rehabilitació: obres de restauració, rehabilitació o reforma; i del laberint, el joc infantil construït al parc del Sant Jordi en el marc dels Pressupostos Participatius, que ha estat premiat en la categoria d’espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge i urbanisme

Mas Totosaus

El projecte de restauració és obra de Nua Arquitectes i els serveis tècnics de l’Ajuntament de Reus. Es tracta d’un maset aïllat projectat l'any 1906 per l'arquitecte reusenc Pere Caselles. L’edifici presentava patologies pròpies del pas del temps que afecten tant als seus elements estructurals, com als acabats superficials interiors i exteriors. L’actuació ha permès restaurar l’edifici modernista i adaptar-lo a les exigències actuals d’accessibilitat, salubritat, confort i seguretat, tot respectant la seva morfologia original i els seus elements amb més valor històric i patrimonial. Les modificacions més significatives s'han centrat en garantir la seguretat estructural de l’edifici, fer-lo accessible, i equipar-lo mitjançant la renovació de les instal·lacions.

El passat mes de novembre, l’Ajuntament de Reus va posat en funcionament el nou l'equipament municipal Mas Totosaus, que acull la direcció de dos serveis universals adreçats especialment a les famílies amb infants en situació de vulnerabilitat: el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) i el Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS).

Laberint del parc de Sant Jordi

Dissenyat per Arjub Studio i gestionat per les Brigades Municipals, el projecte té el seu origen en una proposta guanyadora delss Pressupostos Participatius. El laberint és el primer de les seves característiques de Reus, i s’ha dissenyat com un joc integrador i inclusiu, tant en rang d’edat com en diversitat funcional. El disseny busca una experiència compartida entre usuaris de totes les edats, inclosos adults i gent gran, que poden ser partícips del repte que genera. El joc no només invita a completar el recorregut; al llarg de l’itinerari apareixen elements geomètrics singulars que donen caràcter i es converteixen en petites fites que esti mulen el repte d’arribar fins a elles i fins al final.

El laberint configura una gran espai controlat pels adults i alhora caòtic per als infants. Està dissenyat amb una malla permeable visualment, que permet el control d’ubicació sense alterar el repte del propi joc.

A més, és un joc lliure de barreres físiques, ni topogràfiques, ni visuals, permetent un integració de la gent amb diversitat funcional gaudir-lo en condicions de igualtat i inclusivitat. El disseny té en compte la seva relació amb l’entorn i els problemes que podria derivar com punts cecs, racons o il·luminació. La seva permeabilitat visual i l’alçada ajuden a combatre aquests problemes.