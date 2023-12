Reus es confirma com una escapada de referència pel Pont del desembre

Un cop finalitzat el Pont del desembre, des de l’Agència de Reus Promoció es valora positivament l’afluència de visitants a la ciutat. Per aquests dies es va ampliar l’obertura de tots els equipaments, i es van organitzar diferents activitats de tallers i visites dinamitzades per a diferents tipus de públic.

Noemí Llauradó, regidora de Projecció de Ciutat, ha explicat que «les bones dades de visitants ens confirmen que Reus es consolida com a destinació d’escapades per al visitant català i estatal, que busca una destinació per passar uns dies de vacances amb una oferta cultural i lúdica amb activitats per a diferents públics, i on l’ambient i la decoració nadalenca fan que la ciutat sigui una bona opció per gaudir d’aquestes dates».

El Gaudí Centre durant aquests dies ha rebut 706 visitants, que suposa un increment de 19% respecte l’any passat. Si tenim en compte les seves procedències, el 46% ha estat públic català, 44% espanyol i un 10 % internacional. Del públic català, destaca el de demarcació de Barcelona (65%), Tarragona (13%), seguit de Girona (7%). De la resta de l’Estat espanyol, un 53% han estat valencians, seguits de Madrid (23%), i Aragó (8%). Finalment, pel que fa als visitants internacionals, destaquen els francesos.

Per la seva banda, l’Institut Pere Mata, ha rebut 630 visitants, que suposa un increment d’un 35% respecte els visitants de l’any passat. Per procedències: 74% catalans, 23% espanyols, i 3% internacionals. Del públic català, en destaca el de província de Barcelona (61%) i Tarragona (20%). I, del visitant de la resta de l’Estat espanyol, València (27%) i Madrid (17%).

El Campanar ha rebut 198 visitants, que suposa també un increment d’un 32% de visitants respecte l’any passat. Per procedències: 68% català, 27% espanyol, 5% internacional. Del públic català, el més destacat amb diferència és el de la província de Barcelona, 61%. I, de la resta de l’Estat, Madrid, Navarra i País Basc. Finalment, l’Estació Enològica i la ruta del Modernisme han tingut 206 visitants i 74 visitants respectivament, mantenint les xifres de visitants respecte l’any passat.

En resum, els principals visitants han estat de la província de Barcelona i Tarragona, tot i que s’observa un lleuger increment de visitants de la zona de Lleida pel que respecta als visitants d’àmbit català. De la resta de l’Estat, destaquen els visitants de la zona del País Valencià i Madrid, Aragó, seguits amb més distància de la zona del País Basc i Castella la Manxa.

En general ha estat un Pont amb força afluència de visitants durant tots els dies, tot i que, els dies de més afluència de turistes van ser des de el dia 6 fins el dissabte 9 de desembre. El perfil de visitants, durant la primera meitat del pont van ser famílies principalment i parelles, i a partir de divendres, també els que venien amb grups d’amics o sols.