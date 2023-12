El Parc de Nadal torna a Reus amb activitats renovades i la incorporació d'una zona per als joves d'11 a 17 anys

El Parc de Nadal de Reus, el més veterà de la demarcació, tornarà a obrir portes a les instal·lacions de FiraReus, al Tecnoparc, del 27 de desembre al 4 de gener. Enguany el Parc de Nadal incorpora una oferta renovada amb més de 60 activitats i una Zona Jove, dirigida als adolescents d’11 a 17 anys, com a principal novetat.

L’altra novetat important és la incorporació d’activitats més transversals i renovades, dirigides a tota la família, i el canvi d’ubicació de la zona infantil de ludoteca, que s’amplia i trasllada per oferir un espai més ampli, tranquil i amb major nombre d’activitats per als més petits de la casa.

Una vintena d’entitats, empreses i organismes participen activament en aquesta 43a edició del Parc de Nadal per fer possibles les activitats de qualitat que singularitzen aquest esdeveniment i que responen a la diversitat d’interessos que poden tenir les famílies.

Enguany l’eix temàtic dels projectes presentats per les entitats ha estat les dones influencers. Una temàtica que s’ha escollit per posar de manifest la influència profunda de les dones en la societat al llarg dels anys, com a líders i pioneres en diferents àmbits, així com les seves aportacions a la història de la humanitat en general i de la ciutat de Reus, en particular.