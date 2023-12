Negocis del nucli antic de Reus exigeixen mà dura contra l’incivisme

«Els carrers del centre estan extremadament bruts: hi ha pixarades, caques, de tot», denuncia la responsable de Bellesa Maria, Sílvia Peña. La propietària del restaurant La Giberga, Rosa Maria Martí, comparteix opinió: «La neteja es va fent, però és insuficient». Martí assenyala que el servei és «insuficient» perquè «l’incivisme és excessiu», sobretot, per part d’alguns propietaris de gossos, i «la brutícia és extremada». Per això, els negocis demanen mà dura contra qui embruti el carrer.

La propietària de La Giberga apunta que el «mal més gros» el protagonitzen les miccions, els excrements i les bosses de la brossa presents a la via pública. De fet, assegura que dissabte a la nit hi havia «un estol de pixades» als carrers del voltant del seu local i que, ahir al matí, una veïna li va mostrar que havia trobat «una gran femta» al costat de la porta de casa. Per solucionar el problema, la restauradora creu que l’única solució és «que comencin a posar sancions». «La gent només s’ho pensa si fas que es rasqui la butxaca», assenyala. Fins i tot, suggereix que s’instal·lin càmeres en carrers com Casals o d’en Vilar que permetin identificar els infractors.

Un tercer establiment del carrer d’en Vilar apunta que la falta de contenidors fixos –els emergents tenen un horari establert– propicia que alguns veïns aprofitin els cubells dels negocis per deixar-hi les seves bosses, fet que provoca que s’omplin de seguida i que, en conseqüència, s’acabin acumulant les deixalles fora dels espais habilitats per dipositar-les, amb la consegüent olor i els residus que es poden desprendre.

Martí remarca que és conscient que no pot haver-hi tot el dia un equip de neteja donant voltes pels mateixos carrers «ni posar 70 brigades més», però sí que pensa que s’hauria de plantejar alguna mesura «més efectiva» que permeti erradicar la problemàtica. «Si el 75% d’hores del dia les escombraries estan a terra, alguna cosa del sistema està fallant», analitza. «Al final, és el centre el que es veu més perjudicat, i tot, a causa de l’incivisme», afegeix. Així mateix, remarca que els amos de gossos haurien d’ensenyar-los on fer les seves necessitats. «No és més net qui més neteja, sinó qui menys embruta», conclou.