Més de 1.200 alumnes de Reus canten "El Rabadà" per a la Gran Nadala 2023

Més de 1.200 alumnes de primària de 30 centres educatius de Reus, acompanyats dels seus mestres, han participat aquest dilluns dia 11 de desembre a La Gran Nadala 2023. El tema escollit enguany ha estat "El Rabadà" i s'ha interpretat a la plaça Univers en un esdeveniment que organitza Canal Reus TV, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria d'Educació i Ciutadania, i que serveix per donar la benvinguda a les festes nadalenques.

Una de les grans novetats d'aquesta edició és que, per primera vegada, han convidat a una escola de fora de Reus per participar-hi, amb la voluntat que cada any sigui una població diferent la que es desplaci a la capital del Baix Camp per prendre part a la proposta. Aquest 2023 l'Escola Santa Anna, de Castellvell del Camp, ha estat la convidada.

El docent i músic Jordi Salvadó ha estat el director musical de l'esdeveniment, que enguany ha complert l'11a edició.

Aquesta iniciativa està impulsada per Canal Reus TV, que fa una emissió en directe de l'esdeveniment, i ha comptat també amb la presència de la regidora d'Educació i Ciutadania, Pilar López.

Les escoles participants en l'edició d'enguany han estat, a banda de la de Castellvell, l'Escola Misericòrdia, Arce, La Vitxeta, Rubió i Ors, Sant Josep, Isabel Besora, Eduard Toda, Pare Manyanet, La Salle, Collège Français, Maria Cortina, Cèlia Artiga, Sant Pau, Els Ganxets, Puigcerver, Maria Rosa Molas, General Prim, Mowgli, Joan Rebull, Marià Fortuny, Teresa Miquel, Pi del Burgar, Prat de la Riba, Montsant, La Presentació, Sant Bernat Calvó, Pompeu Fabra, Nostra Sra. del Mar i CEE Font del Lleó.