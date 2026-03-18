POLÍTICA
La seguretat, la neteja i els projectes pendents, temes centrals al Ple de l'Estat de la Vila del Vendrell
El govern local anunciava «l’assoliment dels objectius del mandat» a un any de les eleccions
El Vendrell va viure aquest passat dilluns un nou Ple per debatre l’estat de la Vila i avaluar el mandat de l’actual govern, amb la seguretat, la neteja i els projectes pendents situant-se com a punts centrals de la sessió, que va durar més de dues hores. Com estableix la normativa històrica del municipi, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, va iniciar el debat amb una intervenció de 12 minuts per repassar les accions portades a terme pel govern local fins ara. La neteja va ser el punt de partida, destacant l’increment de serveis a Coma-ruga, urbanitzacions i entorns del Centre del municipi, que «s’han doblat respecte al contracte de neteja viària anterior». «El nou contracte de recollida de residus s’està desplegant en aquests moments, amb sistemes de recollida porta a porta i contenidors tancats», explicava el batlle.
La seguretat va ser el punt més comentat de la sessió plenària, després que Kenneth Martínez ratifiqués les dades que fan referència a la reducció de la delinqüència al municipi d’un 26,5% entre els anys 2023 i 2025, així com els furts i robatoris amb una reducció del 33% o l’accidentalitat, amb un 14%. A més, el batlle va assegurar que el servei preveu millorar amb la nova xarxa de videovigilància que cobrirà «45 punts del municipi i que ja està contractada».
El sanejament de les finances municipals, fent esment a l’estalvi de 5 milions d’euros nets durant el 2025, servia a Martínez per concloure el repàs juntament amb projectes com l’adequació de les rieres, el nou pont previst a la riera de la Bisbal i la renovació del centre urbà de Coma-ruga que completarien «l’assoliment dels objectius». A més, l’alcalde també va assegurar la «possibilitat» d’impuls de propers projectes «per al pròxim mandat» gràcies a subvencions com l’Agenda Urbana o el FEDER assolit de 4,5 milions d’euros.
En el torn de rèpliques, l’oposició va començar les intervencions amb el grup d’Esquerra Republicana, qui presentava el seu nou portaveu, Albert Rovira. El pròxim cap de llista per a les eleccions del 2027 va valorar el discurs de Martínez com «el dia de la marmota»: «El problema del Vendrell no és la falta de diners, sinó la falta de planificació», criticava el portaveu, fent referència a «una llista inacabable de problemes sense resoldre» en l’àmbit de neteja i inversions en serveis com el Pavelló Municipal o l’expansió de la zona blava.
Promeses i crítiques
Per altra banda, VOX i Junts pel Vendrell apuntaven a problemes similars, centrats en la seguretat i la «manca de realisme» en les dades aportades en aquest àmbit: «El juliol del 2023 es presentava la política de seguretat amb les promeses de més policia, càmeres i més ordenança i cap de les tres les tenim», criticava el regidor de Junts pel Vendrell, Luis Miguel Navarrete.
Des del grup dels Comuns, la regidora Yolanda López qualificava la situació de «déjà-vu» polític, centrant el seu discurs en el servei de recollida de residus i les «sensacions dels veïns que troben brut el municipi». López marcava zones concretes com els col·legis i zones del Centre urbà del municipi, el barri de la Muntanyeta o el terreny situat davant el monument dels Castellers, com a «focus de brutícia que fa anys que es denuncien». Altres qüestions, com l’ampliació del període de la platja de mascotes, la mobilitat i el manteniment del patrimoni també es van posar sobre la taula durant el debat per part del grup dels Comuns.
La regidora del grup municipal de Fem Vendrell, Mar Vázquez va rematar la sessió repassant els punts aportats sobre neteja, seguretat i enfocant-se en la transparència del govern del PSC-PP.