POLICIAL
Investiguen un veí del Vendrell per difondre un vídeo amb comentaris racistes
Els comentaris racistes i xenòfobs feien referència a la mort d'un jove a Lleida el gener de 2025
La Guàrdia Civil ha investigat una persona veïna del Vendrell per difondre un vídeo amb comentaris racistes i xenòfobs relacionats amb la mort d'un jove a Lleida el gener de 2025. La investigació va començar perquè un familiar del noi, que va perdre la vida després de patir una descàrrega elèctrica a l'estació de tren de Lleida, va denunciar la publicació d'un vídeo en un conegut fòrum d'internet on apareixien comentaris racistes. Agents de l'Equip de Resposta als Delictes d'Odi (REDO) de la Guàrdia Civil va traçar el contingut i va poder identificar l'origen de la publicació del vídeo, així com la persona que el va difondre, a qui han investigat com a presumpte autor d'un delicte de discurs d'odi il·legal en línia.
Els fets estan relacionats amb un succés que va tenir lloc el 28 de gener de 2025 a l'estació de Lleida, en què un jove de 25 anys va perdre la vida i un altre va resultar ferida lleu quan intentaven pujar al sostre d'un tren Alvia.
Després dels fets, van començar a circular per internet imatges del moment posterior a l'accident. La persona investigada va publicar un d'aquests vídeos acompanyat de comentaris de caràcter racista i xenòfob.
Les diligències instruïdes per la Guàrdia Civil han estat entregades a la secció d'instrucció número 3 del tribunal d'instància de Lleida, que actualment continua amb la investigació dels fets.