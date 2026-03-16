Cunit reforça la seguretat amb un dispositiu conjunt de la Guàrdia Civil i la Policia Local
La coordinació entre els cossos permet detectar conductors sense permís i prevenir delictes contra la seguretat vial
A Cunit, la Guàrdia Civil del Puesto de El Vendrell i la Policia Local han reforçat la seva col·laboració amb un dispositiu conjunt de verificació de vehicles, emmarcat en les actuacions coordinades habituals per millorar la seguretat ciutadana i prevenir el contraban. Durant l’operatiu, els agents van identificar un conductor que circulava sense haver obtingut mai el permís de conduir.
La Policia Local de Cunit, competent en aquesta matèria, va iniciar la investigació del conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat vial, amb el suport de la Guàrdia Civil, instruint les diligències corresponents que es van remetre al Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de El Vendrell. La persona investigada, que no va ser detinguda, ja comptava amb antecedents per fets similars.
La Guàrdia Civil ha subratllat la importància de la col·laboració i coordinació entre els diferents cossos de seguretat, cadascun dins del seu àmbit competencial, com a eina fonamental per garantir la protecció dels ciutadans i millorar l’eficàcia dels serveis policials. Aquest tipus d’actuacions conjuntes permeten potenciar recursos i augmentar la seguretat a la via pública.