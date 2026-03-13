MUNICIPAL
Inicien els treballs de reforma del Riuet de Coma-ruga
Les tasques de renaturalització tenen un cost previst de 480.000 euros i una durada de 4 mesos
Aquesta setmana l'Ajuntament del Vendrell han començat les obres de reforma i renaturalització del Riuet de Coma-ruga, l’aflorament d’aigües termals i mineromedicinals a la platja de Coma-ruga.
La reforma de renaturalització té un cost previst de 480.000 euros i una durada de 4 mesos, i consisteix en recuperar la forma natural del Riuet, eliminant les diferents estructures i murs actuals a la platja, millorar l’accessibilitat i la seguretat per als banyistes, replantar vegetació autòctona en els seus marges i, sobretot, eliminar els tubs de pluvials que encara desemboquen al Riuet i que posen en risc la qualitat de les aigües. Aquesta actuació també correspon als mateixos objectius del projecte de recuperación dunar en las playas del Vendrell executat pel Ministerio de Transición Ecològica.
El nucli de Coma-ruga, a la costa del Vendrell, va ser un dels primers punts del litoral català on es va desenvolupar el turisme a finals del s.XIX, especialment atret per una deu d’aigües termals, entre 18ºC-21ºC, que va ser declarat amb propietats mineromedicinals l’any 1892 per l’alta concentració de sals clorurades sòdiques, el que va impulsar la construcció de diferents balnearis. Aquesta història vinculada al termalisme s’explica al museu del Tabaris, just davant de la deu.
Aquesta intervenció al Riuet és un dels projectes de la subvenció de 2 milions d’euros del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), de fons europeus, aconseguida per l’Ajuntament del Vendrell i que inclou, a més, la reforma de la zona verda del Tabaris (el Parc de la Música), la millora i senyalització de camins d’interès turístic, la reurbanització del Torrent dels Aragalls i la nova oficina de Turisme, entre altres.
El municipi del Vendrell forma part de l’Associació Catalana de Viles Termals, juntament amb altres 16 municipis, i és un cas excepcional per tractar-se d’aigües termals a una zona de platja. El ric patrimoni natural de la costa del Vendrell format a més per la reserva marina de Masia Blanca i la reserva humida de les Madrigueres fan el turisme del Vendrell únic a la Costa Daurada; un turisme sostenible, de natura i cultura que incorpora a més el Museu Pau Casals a Sant Salvador.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha manifestat que «per nosaltres el Riuet és un tresor natural que no el podem posar en risc i aquesta actuació és necessària per garantir la qualitat de les aigües, integrar-lo en l’entorn natural de la platja i garantir la seguretat dels banyistes».