Renfe farà obres per «millorar l'accessibilitat i confort» de l'estació de Sant Vicenç de Calders
En una primera fase s'actuarà a Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni i Sitges
Renfe farà obres per «millorar l'accessibilitat i confort» en una quinzena d'estacions entre aquest any i el que ve. El pla preveu «actuacions d'alt impacte» a partir del pròxim maig i tindrà una inversió de 4,8 milions d'euros. En una primera fase (1,26 milions) s'actuarà a Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni i Sitges. En totes elles els treballs estaran destinats a millorar l'estat del vestíbul i la il·luminació. A Sabadell Sud, a més, es millorarà l'accés a l'estació i a Sant Celoni l'accés a l'andana, segons ha explicat Renfe en una nota de premsa. En fases posteriors s'executaran obres a Castellbisbal, Martorell Central, Sant Vicenç de Calders, L'Hospitalet de Llobregat i Gavà.
Renfe ha detallat que per a la valoració, elecció i priorització de les actuacions a realitzar ha tingut en compte l'impacte en viatgers beneficiats, el nivell d'urgència, la complexitat tècnica dels treballs i la durada d'aquests, així com la possibilitat d'execució estandarditzada en diverses estacions.
Segons l'operadora, són obres que generaran «millores significatives a curt termini" i que requereixen una inversió «reduïda, d'escassa complexitat tècnica i un alt retorn en la percepció sobre la qualitat del servei».
Les actuacions previstes a Catalunya formen part d'un pla a nivell estatal que en global contempla una inversió de 24,8 milions d'euros. Catalunya, juntament amb Madrid, són les zones amb més inversió prevista, amb 4,8 milions d'euros cadascuna.