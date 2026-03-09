MUNICIPAL
L'Ajuntament del Vendrell torna a pagar les vacances a la seva gent gran
La sortida serà per anar a Horta de Sant Joan i a Gandesa els dies 14 i 15 d’abril
L'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa enguany una nova edició del programa gratuït Vacances per a tu per a persones del Vendrell de 65 anys o més. Es tracta d'unes vacances pagades per a la seva gent gran. La sortida serà per anar a Horta de Sant Joan i a Gandesa els dies 14 i 15 d’abril.
Des de demà, 10 de març, i fins al proper 23 de març, els interessats ja poden fer les inscripcions de la segona edició al SAC del Vendrell (c/ Mar), al SAC de Coma-ruga i a través del web municipal www.elvendrell.net.
El programa pretén afavorir el lleure, les relacions socials, la inclusió i combatre la soledat entre les persones de 65 anys o més, prioritzant la participació de persones en risc d’exclusió social, promovent l’envelliment actiu i oferir un espai segur i adaptat per gaudir del temps lliure.
Les destinacions es trien buscant vincles amb el Vendrell, per enfortir els lligams i potenciar l’intercanvi, exercint d’ambaixadors del municipi en aquestes destinacions. Horta de Sant Joan comparteix amb el Vendrell el programa Paisatges dels Genis de la Diputació de Tarragona; i amb Gandesa es comparteix obra de l’arquitecte Cèsar Martinell, a les cooperatives agrícoles de les dues poblacions. A més, es podrà visitar el Museu de la Batalla de l’Ebre.
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha comentat que «després de l’èxit de la primera edició, repetim el programa de vacances gratuïtes per a la gent gran, per donar oportunitats de lleure i oci, i garantir la qualitat de vida i la igualtat d’oportunitats entre les persones grans. Hem d’anar adaptant les polítiques municipals a la nova realitat demogràfica, perquè independentment de l’edat, tothom pugui tenir una vida plena».
Aquesta actuació compta amb el suport econòmic de la Diputació de Tarragona a través del programa de Cultura del Pla ImpulsDIPTA.