Mobilitat
Tallada l'N-340 al Vendrell en sentit sud a causa d'un accident
El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 17 h, al punt quilomètric 1.187
La carretera N-340 es troba tallada a l'altura del Vendrell en sentit sud (Tarragona) a causa d'un accident. Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre s'ha rebut a les 17.10 h.
Concretament, els fets han tingut lloc al punt quilomètric 1.187. Segons les primeres informacions, s'hi haurien vist implicats dos turismes, tot i que encara es desconeixen les causes de l'incident.
Fins al lloc dels fets s'han desplaçat els Bombers de la Generalitat que han ajudat amb les tasques de retirada dels vehicles. Segons informa Trànsit, no es tindria constància de cap ferit de gravetat i la major part dels implicats haurien quedat il·lesos.