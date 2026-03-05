LLORENÇ DEL PENEDÈS
Localitza la seva bicicleta sostreta de 4.000 euros en un portal de compraventa i queda amb el lladre
El propietari va alertar als Mossos d'Essquadra que van quedar amb el venedor, el qual va ser detingut a Llorenç del Penedès com a presumpte autor d’un delicte de furt
Agents dels Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria del Vendrell van detenir aquest dilluns a Llorenç del Penedès un home de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte de furt.
Els agents, que durant la tarda efectuaven tasques de prevenció de delictes en servei no uniformat, van tenir coneixement que dos homes van quedar en trobar-se a Llorenç del Penedès per tal de tancar una transacció de compravenda. En concret, la d’una bicicleta de muntanya anunciada en una aplicació comercial per un import de 1.275 euros.
Poc abans de la trobada, la banda compradora va alertar els mossos que podria tractar-se de la mateixa bicicleta que li van sostraure el passat 27 de febrer al municipi de la Múnia (Alt Penedès).
Finalment un dels agents és qui pels volts de les 20.45 hores va acudir a la cita al carrer Escoles de la població, fent-se passar pel comprador. Ambdós van mantenir contacte previ a través d’un servei de missatgeria mòbil per tractar sobre les característiques i el preu definitiu de l’operació. En demanar-li per algun tipus de factura o document, va argumentar que no en disposava perquè li va comprar a un amic tres mesos enrere.
L’interessat en comprar-la, es va acreditar seguidament com a policia i juntament amb els seus companys van poder verificar-ne la titularitat. Valorada en 4.000 euros, la bicicleta duia integrat un dispositiu de geolocalització de 300 euros més i es corresponia amb la sostreta. El lladre va oferir-la fins i tot a diversos grups ciclistes de la comarca.
Finalment, el venedor va quedar investigat per un delicte de furt i el propietari va recuperar la seva bicicleta.
En aquest tipus de casos, els mossos recorden que en el moment de presentar denúncia és essencial aportar el màxim de dades possibles, com fotografies, el número de sèrie i les característiques tècniques. També recomanen estacionar els vehicles en llocs ben il·luminats i transitats a més d’assegurar el quadre i almenys una roda amb un cadenat o algun tipus d’element de seguretat que sigui prou rígid i resistent.
El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.