SOCIETAT
Calafell comptarà amb una nova residència per a gent gran i persones amb discapacitat
L’equipament oferirà 120 places residencials que es distribuiran en unitats de convivència reduïdes similars als d’una llar
Calafell ha iniciat el compte enrere per tenir operativa la nova residència per a gent gran i persones amb discapacitat La Sínia. L'equipament està impulsat pel Departament de Drets Socials i Inclusió i està finançat amb fons europeus Next Generation EU. D'aquesta manera s'ampliarà l’oferta residencial a la comarca i s'avançarà cap a un model d’atenció més proper, personalitzat i integrat a la comunitat. Tot i que encara no hi ha data d'inauguració, fonts de Fundalis esperen que es pugui obrir passat l’estiu, abans que acabi l’any.
El projecte dona resposta a una realitat demogràfica del Baix Penedès, marcada per l’envelliment de la població i per una necessitat creixent de suports a persones amb discapacitat, especialment en l’àmbit residencial. En els darrers anys, l’evolució demogràfica i l’augment de l’esperança de vida han fet necessari reforçar els recursos socials de proximitat i ampliar les alternatives residencials al territori.
A través d’aquest finançament europeu, el Departament destina 5 milions d’euros a la futura residència de Calafell, un projecte que permetrà impulsar un nou equipament al Baix Penedès i reforçar l’equitat territorial, apropant serveis de qualitat on la demanda social ho requereix.
La nova residència contribuirà a completar la xarxa de serveis existents a la comarca, reforçant els recursos disponibles en totes les fases d’atenció: des dels serveis domiciliaris i l’atenció diürna fins al suport residencial de llarga durada. L’objectiu és garantir que les persones puguin continuar desenvolupant el seu projecte de vida amb els suports adequats, evitant desplaçaments fora del territori i reforçant l’arrelament comunitari.
El projecte també tindrà un impacte positiu en l’entorn social i econòmic, amb la creació de nous llocs de treball vinculats a l’àmbit de l’atenció i amb criteris d’inclusió i igualtat d’oportunitats.
Mmodel residencial
La futura residència s’organitzarà en 20 unitats de convivència reduïdes que recrearan entorns similars als d’una llar. Aquest model aposta per l’atenció centrada en la persona, promovent l’autonomia, la participació comunitària i el benestar emocional de les persones usuàries.
L’equipament preveu la creació de 120 places residencials, distribuïdes entre persones grans i persones amb discapacitat, amb espais dissenyats per fomentar una vida quotidiana més personalitzada i respectuosa amb els ritmes individuals.
Aquesta proposta respon a l’evolució dels models d’atenció social, que prioritzen entorns més humanitzats i integrats al territori.