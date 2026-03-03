Equipaments
Renfe posa en servei les noves instal·lacions de l'estació del Vendrell
Els treballs suposen una inversió d'1,5 milions d'euros
Renfe ha posat en servei aquest dimarts les noves instal·lacions de l'estació del Vendrell, valorades en 1,5 milions d'euros. En concret s'ha estrenat un nou edicle d'accés que permet el pas directe entre l'andana 1 i el pas municipal, així com unes marquesines renovades de 45 metres més llargues i l'adequació i sanejament de les que ja hi havia.
Alhora, s'ha millorat la urbanització exterior. Renfe ha valorat que amb aquestes actuacions s'aconsegueix una millora del flux d'entrada i sortida dels viatgers d'aquesta estació que dona servei de les línies R4 i RT2. L'estació l'utilitzen diàriament 2.300 viatgers.