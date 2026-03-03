MOBILITAT
Municipis del Baix Penedès i Garraf reclamen un pla alternatiu «realista» davant les obres de l'R2 Sud
Els alcaldes demanen incrementar els autobusos al corredor sud i la gratuïtat del tren i de la C-32
Els membres del Pacte del Penedès Marítim, que engloba els municipis del litoral del Baix Penedès i el Garraf, demanen «reforçar» el pla alternatiu de transports davant les obres de la R2Sud que s'han d'iniciar durant el mes de març. Els treballs en la infraestructura comportaran que la línia perdi la meitat de les freqüències amb només dos trens per hora i sentit.
Els alcaldes creuen que el pla alternatiu presentat pel Govern, Adif i Renfe «no dona resposta a la demanda existent» i demanen que es «revisi». Entre altres qüestions, sol·liciten incrementar els autobusos al corredor sud i la gratuïtat del servei ferroviari, així com l'autopista C-32 de dilluns a divendres mentre durin les afectacions.
Tot i reconèixer que són «necessàries» els alcaldes del Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges estan «preocupats» per l'impacte de les obres de la R2 Sud que han d'iniciar-se aquest mes. Assenyalen que el pla alternatiu és «clarament insuficient i millorable» i per això han presentat diverses propostes.
Des del Pacte del Penedès Marítim reclamen incrementar els reforços d'autobusos al corredor sud i implantar nous reforços en municipis sense estació ferroviària, però amb serveis interurbans. També es fixen en «garantir» una millor connexió interna entre municipis del Garraf i el Baix Penedès.
Pel que fa al Baix Penedès, aposten per augmentar els serveis exprés Calafell – Cunit – Cubelles i el Vendrell – l'Arboç fins a una freqüència mínima d'un servei per hora. I en general, demanen «redistribuir reforços» fins a assolir un mínim de 50 autobusos, provinents d'altres línies que no patiran afectacions similars.
Finalment, demanen als gestors del pla alternatiu que els trens, a partir de Castelldefels, el recorregut sigui directe Barcelona – Sants amb una única parada al Prat de Llobregat per tal de reduir el temps de viatge.