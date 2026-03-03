SEGURETAT
La delinqüència al Vendrell baixa un 26% i cau per tercer any consecutiu
La Junta Local de Seguretat constata la reducció dels delictes, especialment els contra el patrimoni, i la millora de les dades d’accidentalitat
El Vendrell consolida la tendència a la baixa en matèria de seguretat i registra el tercer any consecutiu de descens dels fets delictius. Les dades presentades a la Junta Local de Seguretat indiquen que s’ha passat de 3.996 fets l’any 2023 a 2.939 el 2025, una reducció global del 26,5%.
La reunió s’ha celebrat a la Sala Tobies de l’Ajuntament amb la participació de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policía Nacional, així com representants institucionals. Entre els assistents hi havia el delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Carlos Prieto; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero; l’alcalde, Kenneth Martínez, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, entre altres comandaments policials.
Una de les davallades més destacades és la dels delictes contra el patrimoni, com ara furts i robatoris, que han passat de 3.107 casos el 2023 a 2.089 el 2025, un descens del 33%.
Pel que fa a l’últim any analitzat, les infraccions penals s’han reduït un 5,8%, passant de 3.119 fets el 2024 a 2.939 el 2025. Per tipologies, els robatoris amb força han baixat un 14,8% (de 426 a 363); els robatoris amb violència o intimidació, un 23,5% (de 132 a 101), i els furts, un 3,5% (de 509 a 498).
En l’àmbit de la seguretat viària també es registren millores. L’accidentalitat disminueix un 14,6% (de 130 a 111 fets), els atropellaments baixen un 12% (de 33 a 29) i els delictes contra la seguretat viària es redueixen un 13,6% (de 191 a 165).
Les dades exposades a la Junta reforcen la percepció d’una evolució positiva en matèria de seguretat al municipi, amb una tendència generalitzada a la baixa en la majoria de tipologies delictives.
Un model basat en la coordinació i el reforç policial
L’alcalde Kenneth Martínez ha destacat que «la millora de les dades demostra que l’estratègia del Vendrell de mantenir una estreta col·laboració entre tots els cossos de seguretat, d’ampliar la plantilla de la policia local i dotar-la de més recursos materials, a més de la creació de noves unitats, està donant bons resultats».
Segons ha ressaltat, el model de seguretat municipal es fonamenta en la coordinació operativa amb tots els cossos policials i en dispositius conjunts específics, com els plans Kanpai o Grèvol amb els Mossos d’Esquadra, així com actuacions coordinades amb la Guàrdia Civil —per exemple en l’àmbit del top manta— i amb la Policia Nacional.
Actualment, la Policia Local compta amb un centenar d’agents i s’han creat unitats específiques per reforçar especialitzacions, com l’oficina antiocupacions o la unitat canina.
Oficina antiocupacions i convivència
Segons l’alcalde, tot i que encara hi ha ocupacions vinculades a la manca d’habitatge, «hem deixat de tenir, excepte alguna de molt puntual, ocupacions delictives i problemàtiques». En aquest sentit, ha remarcat que ja no existeixen focus de tensió veïnal com els que es van viure en el passat i que s’ha aconseguit eliminar el mal ambient i els problemes de convivència associats als casos més greus.
Nova xarxa de videovigilància
Una de les principals mesures previstes per aquest any és la implantació d’una xarxa de videovigilància en 45 punts del municipi, amb tecnologia avançada.
El regidor de Seguretat, Christian Soriano, ha afirmat que «anem en la bona direcció però no és suficient i, en aquest sentit, la xarxa de càmeres de videovigilància que s’implantarà aquest any ens ajudarà a continuar reduint els fets delictius al Vendrell». També ha atribuït la reducció dels delictes «a l’augment de la presència policial als carrers i a un augment dels controls coordinats amb diferents cossos de seguretat», i ha assegurat que aquesta nova infraestructura «ha de marcar un abans i un després en la seguretat del Vendrell».
Prevenció, intervenció i investigació
El govern municipal subratlla que la combinació de prevenció, intervenció i investigació, juntament amb l’increment d’efectius, la millora de recursos materials i la coordinació policial, són els pilars que expliquen els bons resultats obtinguts i que han de permetre continuar avançant en la reducció dels fets delictius al municipi.