HABITATGE
El ple del Vendrell aprova el conveni amb la Generalitat per construir 30 habitatges protegits
Tres dels cinc solars cedits fa dos anys per l'Ajuntament s'incorporen a la segona licitació
El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat aquest divendres per unanimitat el conveni amb la Generalitat per encarregar la licitació de la promoció de 30 habitatges de protecció oficial als solars municipals cedits per l'Ajuntament.
La corporació va acordar el març de 2024 incorporar cinc solars municipals a la Reserva Pública de Solars de la Generalitat, en concret, terrenys dels carrers Ramon Llull, Ginebró, Francesc de Riera i Frederic Marès Deulovol. Segons recorda el consistori, el Govern està tramitant la primera adjudicació de promoció d’habitatge protegit en solars en diversos municipis i aviat publicarà la segona licitació de la qual formaran part tres dels cinc solars: els dels carrers Ramon Llull i Ginebró.
Els terrenys municipals del Vendrell que s'ofertaran en la pròxima licitació d'habitatge protegit podran construir-se fins a 30 habitatges, uns deu habitatges per solar i edifici. Aquestes promocions tindran un dret de superfície en favor de la constructora de 75 anys i un cop finalitzant passaran a l'Ajuntament del Vendrell.
El consistori va construir el seu primer parc d'habitatge protegit municipal l'any 2021 amb un acord amb la Sareb per a 22 habitatges. Amb la pròxima licitació d'habitatge protegit als solars cedits a la Generalitat, el parc municipal arribarà a 50 pisos i amb els altres dos solars incorporats a la Reserva de la Generalitat fins a 80 pisos protegits.
Al mateix temps, el govern municipal treballa amb la Generalitat per incorporar immobles per a habitatge protegit en altres programes, com els de les colònies industrials en el cas de la colònia ferroviària de l’estació Sant Vicenç de Calders i el Casal Familiar amb l’acord entre la Generalitat i la Conferència Episcopal Tarraconense.
«El Vendrell és un municipi tensionat, amb problemes d’accés a l'habitatge per la proximitat a Barcelona i per ser un municipi turístic. Felicitem la Generalitat per aquesta iniciativa i per altres de semblants que duu a terme, perquè ens hi trobarem sempre», ha manifestat l'alcalde, Kenneth Martínez.