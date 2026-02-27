Economia
La Generalitat preveu destinar 112,7 MEUR a la vegueria del Penedès, un augment del 30% respecte 2023
Als pressupostos destaquen les aportacions previstes als hospitals del Vendrell i la dessalinitzadora del Foix
El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu destinar 112,7 milions d'euros a la vegueria del Penedès, xifra que suposa incrementar en un 30% l'aportació feta als darrers comptes aprovats, de 2023. Les actuacions en carreteres, a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i cicle de l'aigua (42,7%) i les polítiques de salut i habitatge (34,2%) concentren el gruix de les inversions contemplades.
Entre les accions previstes destaquen els 10 milions d'euros per a l'Hospital del Vendrell, els 7 per al de Sant Camil, els 10 per a la dessalinitzadora del Foix o els 9,2 per a construir 252 habitatges, entre altres. Per comarques, destaca el creixement de l'aportació econòmica al Garraf, d'123% ,i l'Alt Penedès, d'un 67%.
Segons detalla el Govern, el gruix de la inversió pressupostada correspon al capítol d'inversions reals, amb uns 93,8 milions, que suposen el 83% del total, mentre que la resta d'inversions corresponen majoritàriament al capítol de transferències de capital, amb 18,1 milions. Els nous comptes també preveuen unes obligacions plurianuals de 246,8 milions d'euros, per finançar actuacions que tindran continuïtat fins al 2029.
El projecte de pressupostos preveu que el 42,7% dels recursos previstos per al 2026 a la vegueria del Penedès es destinarà a actuacions relacionades amb la conservació i el condicionament de carreteres, amb 18,2 milions, les infraestructures viàries, amb 16,2 milions, i el cicle de l’aigua, amb 13,5 milions. Un 34,2% de la inversió es concentrarà en els àmbits de la salut, que suposa 29,2 milions, i l'habitatge, amb 9,2 milions.
Baix Penedès, reforç a salut i carreteres
La major aportació prevista a la comarca del Baix Penedès, amb un total de 24,4 milions d'euros, recau en la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, que gestiona l'Hospital del Vendrell, amb 10 milions en concepte de subvenció per inversions. El CAP de l'Arboç, per la seva banda, en rebria 2,6 per a la seva ampliació.
La xarxa viària també en sortiria beneficiada, amb 1 milió destinat a modificar la concessió de l'autopista C-32 entre Castelldefels, Sitges i el Vendrell, mentre que 1,4 milions més servirien per condicionar la C-31 en trama urbana entre Calafell i Cunit. Per últim, l'escola la Parellada, de Santa Oliva, rebria 2,1 milions d'euros per a la seva ampliació.