INFRAESTRUCTURES
Aprovat el projecte de la variant de la TV-2122 al nucli de la Torregassa, a Sant Jaume dels Domenys
Durant el ple Jordi Molinera ha pres possessió com a diputat de la institució, dins el grup polític d’ERC
El ple de la Diputació de Tarragona d’aquest divendres ha aprovat definitivament el projecte constructiu de la variant de la TV-2122, al nucli de la Torregassa, a Sant Jaume dels Domenys, amb una inversió prevista de 2,3 M€. Aquesta obra permetrà guanyar en seguretat i visibilitat, a més d’eliminar el trànsit de pas pel centre del nucli urbà i dotant-lo d’una mobilitat més segura.
El traçat de la variant es desenvoluparà pel sector sud-est del nucli, enllaçant amb la carretera a l’inici i final del tram. El projecte també inclou una actuació a la travessera actual, que amb l’entrada en funcionament de la variant, passarà a tenir un trànsit exclusivament local. Entre d’altres, s’hi preveu la reordenació de la mobilitat i la implantació d’una plataforma única en els trams més estrets per millorar la convivència entre vehicles i vianants.
Jordi Molinera, nou diputat
Durant la sessió plenària, que ha aprovat la resta de punts de l’ordre del dia, Jordi Molinera, coalcalde a l’Ajuntament d’Altafulla, ha pres possessió com a diputat de la Diputació de Tarragona dins del grup polític d’ERC. Ho ha fet en substitució d’Eduard Rovira, que va renunciar al seu càrrec com a diputat en la darrera sessió plenària, tal com estava previst des d’inicis del present mandat.
En el ple d’aquest mes de febrer, diputades dels partits ERC, PSC, Junts i PP han llegit un manifest conjunt amb motiu del Dia Internacional de les Dones (8 de març). Així mateix, el ple ha inclòs la lectura d’una declaració institucional en defensa de l’activitat industrial i l’ocupació davant l’anunci de tancament de les plantes de Valls i Montblanc de l’empresa Internacional Paper i DS Smith. De fet, la sessió plenària ha comptat amb l’assistència de representants del comitè d’empresa i diversos treballadors i treballadores de les plantes de Valls i Montblanc.