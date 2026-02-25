CASTELLS
Nova direcció als Nens del Vendrell per a la temporada 2026-2027
Elisabet Aleu i Pere Rovira seran els nous caps de colla i Carmen Montesinos la presidenta
Els Nens del Vendrell van celebrar dilluns, 23 de febrer, una assemblea extraordinària a l’Auditori del Tívoli per definir el rumb de la colla per a la temporada 2026-2027. Durant la trobada es van escollir Elisabet Aleu i Pere Rovira com a nous caps de colla i Carmen Montesinos com a presidenta.
El nou equip directiu i tècnic aposta per donar continuïtat al projecte iniciat el 2024, consolidant la feina feta i reforçant les bases per fer créixer l’entitat. El projecte presentat planteja una mirada ambiciosa però sostinguda en el temps, amb l’objectiu d’avançar tècnicament, consolidar estructures de gamma alta de vuit i bàsics de nou, situar la colla entre les deu primeres del món casteller i classificar-se per actuar en diumenge al Concurs de Castells.
La nova junta també vol reforçar la gestió, la identitat i el teixit social de la colla, mantenint l’esperit col·lectiu i prioritzant el projecte comú. Amb aquest impuls, els Nens del Vendrell encaren el futur amb voluntat de continuar creixent i consolidant-se com a referent.