POLICIAL
Detenen un home a Calafell per quatre furts i dues estafes
L’home, va saquejar dos vehicles i va fer ús en dues ocasions d’una targeta de crèdit sostreta
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir dijous passat un home de 37 anys, com a presumpte autor de quatre delictes furt i dos d’estafa.
La detenció es va produir pels volts de les 13.45 hores al carrer Miño de Calafell, després de concloure una investigació oberta a finals del mes d’octubre de l’any passat.
De la investigació es desprèn que el detingut va cometre un total de quatre furts fins el passat 8 de febrer. El primer fet, del 21 d’octubre de l’any passat, va tenir lloc en un vehicle estacionat al carrer Prat de la Riba de Segur de Calafell. El propietari va trobar la porta posterior oberta i tot l’interior regitat. Entre els objectes sostrets, hi havia una targeta de crèdit que l’autor va utilitzar en dues ocasions. En concret, va efectuar un total de quatre moviments per un valor de 73,90 euros.
El segon furt es va produir el 6 de febrer a un altre vehicle estacionat al carrer Prat de la Riba de la mateixa població. Dos dies després, el lladre va tornar a actuar en dues ocasions en un pàrquing comunitari d’un edifici del carrer David de Mas, també de Segur de Calafell. Les càmeres de videovigilància van captar el moment en què l’autor s’enduia diversos objectes que els propietaris tenien a les seves places d’aparcament. Es dona la circumstància que poc després es va poder recuperar una bicicleta al passeig Marítim de Sant Joan de Déu, en deixar-la abandonada amb els cadenats que duia posats a les rodes.
Per tot plegat, els investigadors el van acabar detenint dijous passat. El detingut, el qual acumula més d’una vintena d’antecedents policials, va passar divendres passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.