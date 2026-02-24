SEGURETAT
La criminalitat cau al Vendrell un 19% durant el 2025
Els robatoris amb violència disminueixen un 23% i el municipi consolida una tendència a la baixa
El Vendrell ha registrat una davallada significativa dels fets delictius durant el 2025. Segons l’últim balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior, els delictes al municipi s’han reduït un 19% en comparació amb el 2024, consolidant una tendència a la baixa iniciada els darrers anys.
Pel que fa als principals indicadors, els robatoris amb violència i intimidació han experimentat una reducció del 23%. També han disminuït els delictes relacionats amb el tràfic de drogues, amb un descens del 17%, mentre que els furts han baixat un 4%.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha valorat positivament aquestes xifres i ha assegurat que «indiquen que anem en la bona direcció», destacant que el municipi dobla la mitjana catalana en la reducció de fets delictius i que des del 2023 es manté una tendència sostinguda a la baixa.
Per la seva banda, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha subratllat que aquestes dades «demostren que el model de seguretat del nostre municipi funciona», tot remarcant l’increment d’agents, la major presència policial al carrer i la coordinació amb la resta de forces de seguretat com a factors clau en aquesta evolució positiva.