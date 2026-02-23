POLÍTICA
El PP de Tarragona reclama al Govern mesures urgents contra la regressió de les platges de Calafell
Vedrina pregunta al Ministeri per les actuacions previstes per reforçar la resiliència del litoral del Baix Penedès
El Partit Popular de Tarragona ha tornat a posar el focus en l’estat de les platges de Calafell i ha instat el Govern espanyol a actuar davant la regressió que pateix el litoral. La diputada Elisa Vedrina ha registrat una iniciativa al Congrés per demanar al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic quines mesures té previstes per garantir l’estabilitat de la costa.
Acompanyada pel Grup Municipal del PP de Calafell, Vedrina ha recordat que el municipi arrossega des de fa anys episodis continus de pèrdua de sorra arran dels temporals que afecten el Mediterrani. Ha assenyalat especialment les conseqüències del temporal Glòria del 2020 i altres fenòmens més recents que han impactat el front marítim.
La diputada ha reclamat conèixer quina planificació estructural, tècnica i pressupostària té prevista l’executiu estatal per assegurar la protecció del litoral tarragoní a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, ha preguntat si s’han estudiat solucions permanents o basades en la natura, com la recuperació de dunes, sistemes de retenció de sediments o estructures submergides per esmorteir l’impacte de les onades.
Vedrina ha advertit que la situació preocupa al territori i ha lamentat el que considera una manca d’atenció del Govern central davant una problemàtica que afecta directament la costa de la província.