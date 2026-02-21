Successos
Mor un veí de Calafell després d'accidentar-se amb la moto a Calonge de Segarra, a l'Anoia
El sinistre s'ha produït a la B-300 i es tracta de la tercera víctima mortal a les carreteres en les últimes 24 hores
Un motorista ha mort aquest dissabte al migdia després d'accidentar-se a la B-300 a Calonge de Segarra (Anoia), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís del sinistre s'ha rebut poc abans de les 13.00 hores al quilòmetre 4 de la B-300, entre Calaf (Anoia) i Súria (Bages).
La víctima és un veí de Calafell (Baix Penedès) de 57 anys que ha caigut sol a la via i ha perdut la vida. Arran del sinistre, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una dotació terrestre i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat, amb personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i un metge del SEM.
Es tracta de la tercera víctima mortal de trànsit en les últimes 24 hores a les carreteres de Catalunya. Els altres dos accidents mortals es van produir ahir divendres a la nit a la BV-2041 a Gavà (Baix Llobregat) i a la C-26 a Artesa de Segre (Noguera).
En el cas de Gavà, un motorista menor d'edat veí de Viladecans (Baix Llobregat) va perdre la vida en un xoc frontal amb un turisme. A Artesa de Segre, una conductora de 36 anys veïna de Mollerussa (Pla d'Urgell) va morir en una topada frontal amb un tot terreny.
13 morts a les carreteres catalanes, set dels quals motoristes
Des de principi d'any, tretze persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, set de les quals eren motoristes, el col·lectiu que acumula més sinistralitat. Entre les víctimes mortals també hi ha un ciclista i una vianant.