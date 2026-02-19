Municipal
El Vendrell adquireix l'edifici de la cooperativa agrícola per convertir-la en la Casa de la Cultura
El consistori confia en l'aportació del Pla de Barris per rehabilitar l'espai, que s'ha venut a partir d'una permuta
L'Ajuntament del Vendrell ha escenificat aquest dijous la compra de l'edifici de la cooperativa agrícola, d'estil modernista i amb obra de Cèsar Martinell al soterrani. L'operació s'ha fet mitjançant una permuta d'una finca municipal amb qualificació urbanística comercial al sector de la Muntanyeta-Nord.
El consistori projecta la futura Casa de la Cultura en aquest edifici, a més de la museïtzació per recordar els antics usos agraris. Segons l'alcalde Kenneth Martínez, el projecte de rehabilitació es presentarà al pròxim Pla de Barris per enllestir els treballs el 2031, si bé encara no hi ha un pressupost detallat de les obres. En cas de rebre no l'ajuda, el govern local apunta que el projecte s'allargaria i es finançaria amb fons propis.