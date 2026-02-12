Mobilitat
Poca afluència de viatgers a Sant Vicenç de Calders on Renfe només presta dos trens per sentit i hora de l'R2Sud
L'estació meteorològica del Vendrell registra una ratxa màxima de vent de 70,4 km/h abans de les vuit del matí
Poca afluència de viatgers a l'estació de Sant Vicenç de Calders (el Vendrell) aquest dijous al matí. Renfe només presta dos trens per sentit i hora de l'R2Sud a causa de la limitació de mobilitat decretada pel Govern pel vent generalitzat a tot Catalunya.
A primera hora d'aquest matí, ADIF ha comunicat que la circulació de ferrocarrils al voltant de Barcelona quedava suspesa a causa del temporal, però Renfe ha assegurat que els trens estaven circulant, però amb reduccions de velocitat i fent marxes exploratòries per comprovar l'estat de les vies.
D'altra banda, s'ha hagut d'interrompre la circulació entre Vilanova i Cunit a l'R2sud per la caiguda d'unes plaques solars a les vies, tot i que la circulació s'ha reprès poc després de les 9 del matí.
L'estació del Sistema Meteorològic de Catalunya del Vendrell ha registrat una ratxa màxima de vent de 70,4 km/h a les 7.39 hores del matí. Durant mitja hora s'ha interromput la circulació entre Vilanova i la Geltrú i Cunit (Baix Penedès) per presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies, segons ha informat Renfe.