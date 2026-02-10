SOCIETAT
Sant Jaume dels Domenys rebaixa el nivell de català en una oferta pública per la pressió d'una plataforma
El consistori va anul·lar el procediment després que Convivencia Cívica presentés un recurs
L’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys rebaixarà el nivell de català en una de les ofertes de treballs municipals després de rebre un recurs contenciós administratiu. L’oferta, centrada en la contractació de dos peons de la brigada municipal, va ser enretirada a principis d’aquest 2026 després que un dels aspirants presentés la queixa legal sobre el nivell que s’havia d’acreditar per a la feina, un intermedi (B2) amb coneixements de la llengua.
La plataforma Convivencia Cívica Catalana també va interferir en el procediment amb una demanda, admesa pel jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, exercint pressió sobre l’administració de l’Ajuntament, que finalment va abaixar la demanda a un nivell bàsic (A2) per evitar el procés judicial.
Segons el consistori, l'oferta de treball contenia una «incorrecció» legal relacionada al terme que utilitzava l'oferta, dirigida a «personal d’ofici». Una característica que prohibia demanar més d’un nivell bàsic (A) i que el consistori «no va respectar». Després de la presentació de la demanda, el nivell de català va rebaixar-se. «Volíem anul·lar el procediment», explicava l’alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès, assegurant que «el nivell no corresponia».
Els aspirants que s’havien presentat anteriorment, ara poden presentar-se amb el nou nivell corregit. «No demanàvem res, era per un treball bàsic», lamentava el batlle.
Casos similars
Durant el procés, Convivencia Cívica de Cataluña, va fer referència a diversos casos similars relacionats amb «l’alta exigència del nivell de català» en les administracions públiques. En aquest cas, van al·legar la seva «conformitat» amb la conclusió del cas. Fets similars sobre la demanda del nivell de català van ser denunciats a Vic, on va demandar-se la «vulneració dels principis» en un procés de contractació de servei de plagues, publicat «obligatòriament» en català, segons la plataforma.
Més enllà de la «neutralitat pública demandada», a Sant Jaume dels Domenys va tancar-se el cas després de la pressió exercida per la plataforma, deixant «sense efectes» la convocatòria inicial publicada pel consistori.