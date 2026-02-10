Diari Més
Pluja de diners a Calafell amb l'EuroDreams

Un veí del municipi del Baix Penedès ha rebrà 2.000 euros al mes durant 5 anys

Imatge d'arxiu d'una butlleta de l'Eurodreams.

Shaila Cid

El sorteig de dilluns de l'EuroDreams de Loterías y Apuestas del Estado ha deixat 120.000 euros a Calafell. La combinació guanyadora va ser per als números 33, 22, 19, 11, 36 i 9 i el Sueño el 3.

Cap persona va ser l'encertant en la primera categoria però hi va haver dues butlletes premiades en la segona categoria (6+0), una validada a Suïssa i l'altra a Espanya. Aquesta es va vendre a Calafell des del quiosc situat al Mercat Municipal al passeig de la Unió. Els encertants guanyen un premi de 2.000 euros al mes durant 5 anys.

Com no hi ha encertants de Primera Categoria en aquesta ocasió, el pròxim sorteig d'EuroDreams serà també Especial, amb un premi de Primera Categoria (6 + 1) de 30.000 euros al mes durant 30 anys.

