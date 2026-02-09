POLICIAL
Desmantellen una plantació de marihuana a Llorenç del Penedès valorada en 100.000 euros
Els Mossos van detenir un home i van intervenir més de 1.000 plantes de marihuana i 300 cabdells
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de el Vendrell, van detenir dimecres passat a Llorenç del Penedès un home de 21 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. A més, també se li atribueix un delicte de defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
La investigació es va iniciar a finals de 2025, després de tenir coneixement sobre una possible plantació de marihuana en una nau a un polígon industrial de Llorenç del Penedès. Durant les vigilàncies efectuades es va comprovar l'entrada i sortida continuada de persones a la nau i s'hi va detectar una manipulació de l'escomesa elèctrica i un desproporcionat consum energètic.
Dimecres de la setmana passada, després de la corresponent entrada i escorcoll, el dispositiu policial va culminar amb la detenció d'un home i la intervenció de 1.092 plantes de marihuana i 319 grams de cabdells secs. El valor estimat en el mercat il·lícit de venda al detall és superior als 100.000 euros.
Posteriorment, tècnics especialitzats van confirmar l'existència d'una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica i van desconnectar la línia. Paral·lelament, els agents van desmantellar la instal·lació de cultiu interior i van retirar tots els elements del sistema de producció. Es tractava d'un muntatge de notable complexitat, amb un valor econòmic estimat de gairebé 60.000 euros.
L'avançada infraestructura localitzada i l'elevada quantitat de marihuana intervinguda apunten que l'activitat estaria vinculada a un grup criminal. La investigació continua oberta per tal de poder efectuar noves detencions.
El detingut va passar dijous passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.