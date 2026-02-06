POLICIAL
La Policia Local del Vendrell imposa 510 multes a conductors de patinets el primer any de la nova ordenança de mobilitat
La majoria de les sancions corresponen a infraccions per no portar casc i circular per voreres i zones de vianants
La Policia Local del Vendrell ha imposat 510 denúncies a usuaris de patinets elèctrics durant el primer any en vigor de la nova ordenança de mobilitat. No portar el casc obligatori és la infracció que ha comportat més de la meitat de multes, seguit del fet de circular per voreres i zones de vianants del nucli de la capital del Baix Penedès.
Segons el regidor de mobilitat del Vendrell, Christian Soriano, durant l'últim any s'ha interposat una mitjana de dues sancions al dia, fet que ha reduït «molt» les faltes comeses. Després d'una primera campanya informativa dirigida especialment als joves, es va començar a multar aquells qui no respectaven la normativa en vigor. Des del gener de 2025, s'han emès multes per valor de 98.500 euros.
La convivència entre usuaris de patinets elèctrics i vianants va donar peu a la redacció i aprovació de la nova ordenança de mobilitat de l'Ajuntament del Vendrell, amb l'objectiu de pacificar la seva coexistència a la via pública. Després d'aprovar-la, es va fer una campanya informativa centrada principalment en instituts per donar a conèixer la normativa. De fet, els menors d'edat i els joves són el perfil majoritari dels denunciats en el primer any en vigor de la normativa.
Un cop acabat aquesta primera fase de conscienciació i sensibilització, la Policia Local va iniciar la campanya sancionadora de caràcter permanent, imposant una mitjana de dues multes al dia. "El problema principal que tenim són patinets que van per l'illa de vianants, patinets que van de dos en dos i usuaris sense assegurança", ha indicat el regidor de Seguretat, Christian Soriano.
Pel que fa a les infraccions comeses, 264 corresponen a no portar el casc de seguretat, mentre que 112 han estat per circular per zones destinades a vianants. En menor mesura, s'han denunciat usos indeguts del vehicle de mobilitat personal, com conduir el patinet amb més persones de l'autoritzat, circular contra direcció, no tenir assegurança de responsabilitat civil o conduir fent ús del telèfon mòbil. També s'han sancionat usuaris que han fet cas omís de la normativa viària o que circulaven a una velocitat superior a la permesa.
Fonts del consistori apunten que des de la posada en marxa de la normativa no han tingut constància d'accidents greus amb vehicles de mobilitat personal implicats. La mitjana econòmica de les sancions s'eleva als 200 euros. En l'últim any, s'han emès 510 denúncies per valor de 98.500 euros.