POLICIAL
Intervenen 5.000 botelles d’alcohol valorades en 112.000 euros en un establiment del Vendrell
La Guàrdia Civil va aixecar una acta de denúncia per infracció a la Llei d’Impostos Especials
La Guàrdia Civil va dur a terme el passat 29 de gener de 2026 una inspecció fiscal en un establiment a l’engròs del Vendrell on van detectar una gran quantitat de begudes alcohòliques destinades a la comercialització, que incomplien la normativa vigent.
Durant la inspecció, els agents van detectar a les prestatgeries de l’establiment un total de 4.976 botelles de diferents capacitats de licors com brandi, whisky, vodka, rom, ginebra i d’altres tipus, de diferents marques, el valor conjunt dels quals ascendeix 112.403,15 euros. Els esmentats productes tenien prohibida la seva comercialització conforme al disposat en la normativa vigent d’impostos especials sobre l’alcohol.
Una vegada identificada la persona responsable de l’activitat comercial, es va procedir a la incoació d’acta de denúncia per infracció a la Llei d’Impostos Especials.
Així mateix, es va immobilitzar la mercaderia in situ, sota custòdia del responsable de l’establiment, i a disposició de la Duana de Tarragona, organisme al qual es dirigeix l’acta de denúncia citada.
La Guàrdia Civil continua desenvolupant actuacions encaminades a garantir el compliment de la legalitat vigent, la protecció dels interessos econòmics de l’Estat i la defensa de la seguretat i els drets dels consumidors.