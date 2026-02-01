Successos
Accident a Calafell: el conductor surt il·lès després que el guarda-raïl travessi el seu cotxe
L'ocupant va abandonar el vehicle per mitjans propis després de patir una topada al carrer Santiago Rusiñol
Un vehicle ha quedat encastat aquest diumenge al matí després de topar contra un guarda-raïl al carrer Santiago Rusiñol de Calafell, segons han informat els Bombers de la Generalitat.
Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 7.05 hores, i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat 2 dotacions dels Bombers, que han procedit a desenganxar el vehicle perquè la grua se'l pugui endur.
L’ocupant del cotxe ha resultat il·lès, sortint del vehicle per mitjans propis i no ha estat necessari el seu trasllat a cap centre sanitari.